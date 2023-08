Carlos Vílchez es uno de los artistas más populares de la televisión nacional en el Perú y parte de su fama se debe a ‘la Carlota’, uno de los personajes que caracteriza y a quien un día le dio vida para robarse el cariño de la gente con sus ocurrencias y escandalosa forma a la hora de expresarse.

En este sentido, el comediante reveló cómo surgió dicho personaje y mencionó que Luis Miguel, uno de los cantantes más relevantes de Latinoamérica, jugó un papel importante en su creación.

¿Por qué Luis Miguel inspiró la creación de la ‘Carlota’?

En una entrevista en el programa de YouTube, ‘Cojo y Manco’, conducido por Horacio Zimmermann y Reimond Manco, Vílchez contó que un día Jorge Benavides le pidió que cree un personaje para complementar su imitación de Luis Miguel y cerrar el show, debido a que le faltaban quince minutos. Carlos se fue a su casa y encontró la inspiración de su personaje en una persona que vio en su barrio.

De la misma manera comentó en el programa “Estás en todas”, donde recordó cómo surgieron los gestos característicos del personaje. “En mi barrio, había un pata que se vestía con camisas con brillo, pasaba mientras nosotros estábamos peloteando y nos miraba a todos así (...) Me acordé de eso y comencé a imitarlo en el espejo. Como yo me llamaba Carlos, le puse ‘Carlota’”, señaló.

La primera aparición del personaje fue en un teatro en el distrito de Miraflores cuando Jorge Benavides y Carlos Vílchez trabajaban juntos en 1991. Los gestos exagerados de la ‘Carlota’, como su épica desmayada y su llamativa forma de vestir, gustaron al público y lo han mantenido vigente durante muchos años.

Posteriormente, Carlos le agregó frases que se volvieron cotidianas en el argot popular como: “mi papi, mi churro, mi micky, mi rey”, “podrás, jamás”, entre otras. Además, es importante destacar que este personaje es una fanática confesa del cantante mexicano Luis Miguel, al igual que el actor en la vida real.

¿Cómo la ‘Carlota’ se hizo popular en la televisión peruana?

Precisamente la imitación de Jorge como Luis Miguel y el personaje de Vílchez, la ‘Carlota’, tuvieron un sketch en la televisión nacional en programas como: “Jorge el imitador”, “El especial del humor” y “El wasap de JB”, que se robaron el show en los programas humorísticos.

Además, fue tanto el protagonismo de su personaje que participó en la co-conducción de otros programas de televisión como “Lima limón” junto a Laura Huarcayo.

“Yo dije: ‘No, nada que ver’, pero me dijeron que la ‘Carlota’ era muy querida. Fui y me dijeron que estuvo bien, y que, si podía venir mañana, y digo: ‘A la segunda, ya no se viene gratis’”, contó Vílchez en una entrevista, según recoge La República.

El personaje también estuvo presente en el programa “Bienvenida la Tarde”, donde compartió programa nuevamente con la también modelo, Laura Huarcayo, y a ellos se sumó el hermano de Jorge Benavides, Alfredo, con su personaje del niño ‘Alfredito’.

Actualmente, Carlos Vílchez se encuentra realizando entrevistas en su programa digital llamado ‘Te Jalo’, donde invita a personajes de la televisión nacional a conversar sobre distintos temas dentro de un auto.