¿Qué se celebra el 28 de abril en el Perú y por qué es día no laborable?

En el Perú, el Gobierno de Dina Boluarte por medio del Decreto Supremo n.° 151-2022-PCM, estableció que el próximo viernes 28 de abril de 2023 será día no laborable con la finalidad de incentivar el turismo interno. No obstante, esta medida cuenta con algunas particularidades que se tendrán que tomar en cuenta.

¿ES DÍA NO LABORABLE O FERIADO EL 28 DE ABRIL?

El Ejecutivo anunció que el próximo viernes 28 de abril sea un día no laborable por lo que significa que los trabajadores del sector público cuenten con descanso de manera obligatoria, pero será considerado día recuperable estas horas en otra fecha. Con respecto a los trabajadores del sector privado, el descanso es opciona, pues solo tendrá libre ese día siempre y cuando haya una negociación entre el empleado y el empleador.

¿ESTE 28 DE ABRIL HABRÁ TRIPLE PAGO POR TRABAJAR?

Los empledos que trabajen los días no laborables, como es el caso de este 28 de abril, no reciben un triple pago ya que durante estas fechas establecidas por el Estado no son consdierados como feriados, pero en los que sí se aplica la triple remuneración (que corresponde al feriado, trabajo realizado y una sobretasa del 100%) por realizar funciones laborales.

¿QUIÉNES NO DESCANSAN ESTE 28 DE ABRIL?

Las empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que brinden servicios importantes como sanitarios, limpieza, saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas, combustible, comunicaciones, transporte, sepelios, aeropuertos, seguridad, vigilancia, venta de víveres y similares estarán capacitadas para establecer cuáles son los puestos de trabajo que no podrán descansar durante un día declarado como no laborable, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios.

DÍAS NO LABORABLES EN EL PERÚ ESTE 2023

El Gobierno durante este año decretó siete días no laborables en el país. Por consiguiente, este próximo viernes 28 de abril será una gran oportunidad para que los ciudadanos disfruten en viajar o descansar. A continuación, los días festivos que restan durante este año:

Viernes 30 de junio

Jueves 27 de julio

Lunes 9 de octubre

Jueves 7 de diciembre

Martes 26 de diciembre

PRÓXIMOS FERIADOS EN EL PERÚ 2023