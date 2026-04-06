Por Redacción EC

Muchos especialistas coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. Sin embargo, durante estos tiempos es habitual que muchas personas tengan problemas para descansar, ya sea por temas de salud u otras circunstancias. Frente a este complejo contexto, una reciente investigación de la Universidad Deportiva de Harbin reveló uno de los ejercicios que se ha popularizado entre la población y que podría contribuir a mejorar la calidad del sueño en algunas personas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.