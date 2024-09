La histórica rivalidad entre Rodrigo González y Magaly Medina volvió a encenderse. Luego de que la ‘Urraca’ criticara a Milett Figueroa en un programa argentino, el conductor de “Amor y Fuego” cuestionó el profesionalismo de la conductora de televisión, ya que aparentemente prefiere enfocarse en criticar a la modelo peruana e ignorar el tema de corrupción que rodea actualmente a Andrés Hurtado. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO CRITICÓ RODRIGO GONZÁLES EL PROFESIONALISMO DE MAGALY MEDINA?

Esto ocurrió en la edición del pasado 26 de septiembre de “Amor y Fuego”, cuando Rodrigo Gonzáles abordó el tema de la intervención de Magaly Medina en el programa “LAM” de Argentina, donde la conductora lanzó comentarios despectivos sobre Milett Figueroa que llegó a incomodar a los panelistas. La participación de la ‘Urraca’ fue tan polémica que llegó a ser eliminada de las plataformas sociales del show argentino. “Vergonzosa”, fue el adjetivo que utilizó Gonzáles para calificar la entrevista que brindó Medina.

En este contexto, el popular ‘Peluchín’ puso en duda la labor de periodista de Medina. “Para ser periodista no basta con que tú lo digas. Uno no es lo que dice, uno es lo que hace”, manifestó. Luego, para argumentar su punto de vista, el conductor señaló que Magaly no tiene problemas en criticar a Milett Figueroa, pero sí para hablar de Andrés Hurtado y su entorno. Como se sabe, el reconocido ‘Chibolín’ enfrenta denuncias por presuntos tráficos de influencias.

“No te tiembla la boca para tildar a Milett hasta de prostituta, pero con Génnesis y Josetty (hijas de Andrés Hurtado) se te cose la boca como para si quiera ponerte a investigar”, señaló Gonzáles, para luego sostener que su colega de espectáculos es una distractora. “Vapuleas y disparas a cuanto programa que trata de evidenciar lo que está pasando con la corruptela de la que tú callas todos los días. Así que... ¿periodista? Distractora es lo que eres”, sostuvo.

Finalmente, el popular ‘Peluchín’ terminó su discurso acusando a Magaly Medina de hipocresía y manipulación. “Cada día se le caen más las caretas a la gente falsa y manipuladora, solo se evidencian más. (...) No te gusta que se metan en tu contenido, pero tú si puedes hacerlo con los periodistas que están evidenciando un tema trascendental de corrupción para tu país. ¿Los vapuleas? ¿Te parece aburrido? ¿Más entretenido es tildar de prostituta a Milett? Eres siniestra, de verdad, te desconozco”, sentenció el conductor de televisión sobre su examiga.





¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA TRAS SER VINCULADA CON ANDRÉS HURTADO POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE “AMOR Y FUEGO”?

Tras la detención de Andrés Hurtado, Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, no perdieron la oportunidad de cuestionar la ausencia de Magaly Medina en su programa, coincidiendo sospechosamente con su viaje a Miami y al arresto del conductor. Los presentadores insinuaron que la ‘Urraca’ estaría evitando abordar el tema debido a posibles vínculos o intereses en común con Hurtado.

Esta situación no quedó desapercibida por la ‘Urraca’, quien respondió a los ataques de Rodrigo y Gigi, diciendo que son unos “monitos con metralleta” que hablan sin tener evidencias. “La gente se da cuenta, para hablar hay que tener pruebas, de lo contrario, es pura injuria”, aseguró.

¿POR QUÉ RODRIGO GONZÁLES SE DISTANCIÓ DE MAGALY MEDINA?

En mayo del presente año, el conductor de Willax TV señaló que vio actitudes negativas en Magaly Medina que lo llevaron a terminar su amistad con ella.

“Es algo que yo lo he notado hace muchísimos años, por eso tomé la decisión personal de alejarme...No se trata de repetir lo que te dice tu coach toda la semana y ponerlo en pantalla como si fuera tuyo”, dijo, Tras ello agregó: “Se trata de aplicarlo, para ver si realmente estás sanada”.

La dupla tuvo altibajos en su relación laboral y de amigos. Se conocieron en 1998 y luego se distanciaron en 2015, pero al reconciliarse nuevamente, los conductores dieron fin a su vínculo en el 2020.