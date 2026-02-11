State of Play: hora del evento de PlayStation en vivo

PlayStation ha confirmado oficialmente su primer State of Play del 2026, uno de los eventos más esperados por los fans de los videojuegos. La transmisión se realizará este jueves 12 de febrero a las 5:00 p.m. (hora de Perú) y promete traer novedades importantes sobre los próximos lanzamientos para PS5 y PS4.

Este tipo de presentaciones suelen marcar el ritmo del calendario gamer del año, por lo que la expectativa entre la comunidad es alta.

Hora del State of Play en Latinoamérica (12 de febrero de 2026)

México (CDMX): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Guatemala: 4:00 p.m.

4:00 p.m. El Salvador: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Honduras: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Nicaragua: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Panamá: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Bolivia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Uruguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Paraguay: 7:00 p.m.

¿Qué esperar del State of Play 2026?

Lo primero serán las nuevas imágenes del “Marvel’s Wolverine” así como también la reconfirmación de la fecha de salida del “GTA 6″. Por otra parte, también habrá una retransmisión de Konami, dando paso al posible remake de “Silent Hill 1″.

Dónde ver el State of Play en vivo

El evento podrá verse en vivo a través de los canales oficiales de PlayStation en:

YouTube

Twitch

PlayStation Blog

¿Qué es un State of Play de PlayStation?

El State of Play es un formato de transmisión digital creado por Sony Interactive Entertainment para presentar anuncios, tráilers y actualizaciones de sus videojuegos.

A diferencia de los antiguos eventos presenciales como el E3, este formato permite a PlayStation comunicar directamente con los jugadores a través de transmisiones en vivo por YouTube y Twitch.

En ediciones anteriores, se han revelado juegos importantes como “Marvel’s Spider-Man 2”, “Final Fantasy VII Rebirth” y “God of War Ragnarök”, por lo que cada nuevo State of Play genera gran expectativa.

Este State of Play marcará el inicio de la estrategia de PlayStation para el 2026, un año clave para la consola PS5 en su ciclo de vida.

Sony suele utilizar estas presentaciones para definir su calendario de lanzamientos y reforzar su catálogo de exclusivos, algo crucial en la competencia con Xbox y Nintendo.

Ficha técnica del State of Play de PlayStation