Durante los últimos días se ha sentido el aumento de la temperatura en Lima, llegando a los 30 °C en algunos distritos de Lima, tal como advirtió el Senamhi. Este tipo de climas hace que el cuerpo demande comidas más ligeras, de fácil digestión y con buen aporte nutricional, convirtiendo a los pescados de estación en una alternativa ideal por ser accesibles, frescos y versátiles en la cocina.

De acuerdo con Camilo Peirano, gerente general de SUPERFISH, especies como el perico, el bonito, el jurel y las ovas de pez volador permiten preparar platos sabrosos, rendidores y adecuados para enfrentar el calor, sin perder valor nutricional ni tradición gastronómica.

En ese sentido, el especialista brinda algunas recomendaciones de cómo sacarle el mejor provecho en la cocina a cada uno de estos productos:

Perico: De carne blanca y sabor suave, el perico es uno de los pescados más consumidos durante el verano por su fácil digestión. Entre los platos recomendados para usarlo están el ceviche clásico, el tiradito con ají amarillo o rocoto, a la plancha con ensalada, como tacos de perico o un salteado rápido con verduras. Bonito: muy similar al atún, pero más accesible. Esta especie se adapta tanto a preparaciones frías como calientes. Algunos de los platos recomendados son el encebollado, a la plancha, causa rellena de bonito, sánguches de bonito deshilachado, o sellado y laminado. Jurel: Una de las especies más nutritivas y económicas del mercado, ideal para quienes buscan energía sin comidas pesadas. Platos recomendados: escabeche de jurel, a la parrilla u horno, como sudado ligero, como chicharrón de jurel. Ovas de pez volador: Muy consumidas en el norte del país, las ovas destacan por su alto valor proteico y sabor intenso. Algunas de las alternativas para su consumo son a través de ceviche, salteadas con cebolla y tomate, empanizadas como piqueo, al ajillo, con yuca o camote sancochado.

Asimismo, agrega algunas recomendaciones para comer pescado en verano:

Priorizar cocciones rápidas o preparaciones en frío.

Evitar exceso de frituras.

Acompañar con verduras frescas, yuca o camote.

Comprar pescado fresco o congelado de origen responsable.

“Incorporar pescados de estación en la dieta diaria no solo ayuda a enfrentar mejor el calor, sino que también permite aprovechar la riqueza del mar peruano y apoyar a miles de familias que dependen de la pesca artesanal”, finaliza Peirano.

