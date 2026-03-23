A menos de un mes de las Elecciones Generales previstas para el 12 de abril, este lunes a las 20:00 horas arranca la ronda de confrontaciones entre aspirantes al Ejecutivo, promovida por el Jurado Nacional de Elecciones. En esta primera sesión intervienen once contendientes. Durante el encuentro, los participantes presentarán sus planes de gobierno y contrastarán posiciones en bloques centrados en seguridad pública, combate a la delincuencia, transparencia estatal y lucha contra prácticas ilícitas. Como parte del formato, también deberán atender una interrogante formulada por la ciudadanía. A continuación, te contaremos todos los detalles sobre los candidatos que integran este primer grupo que debatirá sobre los temas más importantes y de interés a nivel nacional. La expectativa es inmensa, pues llegó el momento en donde dichos aspirantes al sillón presidencial deberán mostrar sus mejores argumentos para convencer a la población.

Debate presidencial 2026: ¿quiénes son los candidatos que participarán en la primera fecha?

María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)

José Luna (Podemos Perú)

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

Carlos Álvarez (País Para Todos)

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

José Williams (Avanza País)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde).

¿Quiénes serán los moderadores para la primera fecha del Debate Presidencial 2026?

Los comunicadores Fernando Carvallo y Claudia Chiroque asumirán la conducción de la primera fecha del intercambio entre aspirantes a la Presidencia, prevista para el 23, 24 y 25 de marzo. Su designación se concretó tras un acuerdo conjunto entre las agrupaciones políticas involucradas.

Horarios del Debate presidencial 2026

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

Fechas de las jornadas del Debate presidencial 2026

Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo

Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril