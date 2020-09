Luego de haber estado inactiva en redes sociales debido a las críticas negativas que le afectaban a su salud mental, la cantante Selena Gomez reapareció y mostró su cicatriz como símbolo de fuerza y confianza.

La exestrella de Disney es conocida por interpretar a Alex Russo en la serie “Los Hechiceros de Waverly Place”. Aunque ha actuado desde niña en series infantiles, su primer sencillo se lanzó en el 2018 como parte del soundtrack de la película “Another Cinderella Story”. A partir de ese momento, empezó a incursionar en la industria musical además de seguir interpretando roles en series y películas. En los últimos años se alejó del mundo mediático, sin embargo, reapareció debutando como productora ejecutiva en la serie de Netflix “13 Reasons Why”.

La verdad de su relación con Justin Bieber

Selena mantuvo una relación de cuatro años con el cantante Justin Bieber, desde el 2011 hasta el 2014. A finales del 2017 se los vio públicamente besándose y riendo por las calles de Los Ángeles. No obstante, la mamá de la cantante no estaba de acuerdo con el regreso, lo cual generó problemas entre ella y Selena. Meses después se supo que la pareja había terminado su relación definitivamente.

Dos años después de ponerle fin a su relación con Justin Bieber, Selena Gomez confesó haber sufrido de abusos mentales durante su romance con el cantante canadiense: “Creo que es algo que necesitaba interiorizar como adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de superarlo”, confirmó Selena para una entrevista en el podcast de Lulu Garcia-Navarro en National Public Radio.

Crisis emocional

En el 2015 se supo que la cantante padecía de Lupus, una enfermedad crónica que puede afectar a distintas partes del cuerpo. La cantante confesó que esta difícil situación le generó ataques de ansiedad y depresión. Este fue el motivo por el cual se vio obligada a tomar un receso de su carrera artística en septiembre del 2016. Selena compartió por medio de Twitter: “Quiero ser proactiva y centrarme en mi salud y felicidad. He decidido que la mejor manera de hacerlo es mirar hacia delante y tomarme un tiempo libre, Gracias a mis fans. Saben lo importantes que son para mí, pero necesito enfrentarme a esto. Espero ayudar a otros a enfrentarse a sus problemas”.

Sin embargo, las cosas se complicaron para Selena pues en el 2017 se sometió a un trasplante de riñón debido su estado de salud. Una de sus mejores amigas, la actriz Francia Raisa, fue quien le donó el trasplante a lo que la actriz respondió agradecida por el hecho publicándolo en redes sociales.

Las primeras imágenes de la cantante recuperada salieron a la luz al año siguiente. Selena se encontraba de vacaciones en las playas de Australia, por lo que la captaron en traje de baño. Varias críticas de los medios y comentarios en redes sociales la afectaron emocionalmente debido al aumento de peso y a la cicatriz de su operación. Incluso, la ansiedad y la depresión la obligaron a internarse en un hospital psiquiátrico. En efecto, tales comentarios solo empeoraban su crisis emocional y su baja autoestima. Esto generó que la estrella pop decidiera retirarse de las redes sociales varias veces, aunque de alguna forma siempre regresaba para publicar contenido promocional o para agradecer a sus fans por el apoyo.

En base a esta experiencia, Selena habló sobre cómo las redes sociales fueron terribles para ella y lo son para los jóvenes. “Solía usar mucho (refiriéndose a Instagram), pero creo que es realmente poco saludable para los jóvenes, incluyéndome a mí misma, dedicar todo el tiempo a analizar todos estos comentarios y dejar que estas cosas entren”, dijo el año pasado en el programa “Live with Kelly and Ryan”.

Superación en pandemia

Durante la pandemia del coronavirus, la cantante de 27 años también reveló que sufría del trastorno de bipolaridad en un “En vivo” con su ex compañera Disney, Miley Cyrus. Aunque se trate de un problema serio, la cantante decidió tomárselo de buena manera y aceptarse tal cual es. “No me asusta, una vez que sé en qué consiste (…) Cuando finalmente decidí que quería saberlo todo se me quitó el miedo a esta enfermedad, no tengo miedo”. A inicios de este año también confesó sobre su manejo de ansiedad y depresión: “Me siento bien. Estoy tomando la medicación adecuada para mi enfermedad mental. Creo firmemente en la necesidad de hacerte chequeos con tu terapeuta y con tu doctor”, explicó en una reciente entrevista.

Además, el pasado 24 de septiembre la cantante demostró sanar la cicatriz y transformarla en un símbolo de superación y autoconfianza. Luego de enfrentarse a una difícil crisis emocional, Selena Gomez publicó una foto en la que se mostró en traje de baño enseñado su cicatriz sin temor al qué dirán.

“Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían. Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé” compartió en su Instagram. Esto generó admiración por muchos fanáticos puesto que ellos han presenciado las complicadas situaciones por las cuales Selena Gomez tuvo que enfrentar durante toda su carrera artística.

TE PUEDE INTERESAR