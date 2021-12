A tan solo unos días del estreno en cines de “ Spider-Man: No way Home ”, siguen conociéndose más detalles de la esperada película. Ahora, salió a la luz una información que señala quién iba a ser el villano de dicho largometraje.

Según la entrevista brindada a Collider, por el actor Tom Holland, el plan original de Jon Watts, director del film, pasó por incluir a Kraven el Cazador, uno de los siniestros más legendarios del spider-verse en los cómics, como enemigo principal de Spider-Man en No Way Home. Sin embargo, los planes no encajaron y prefirieron dejarlo de lado.





(Foto: Marvel)





“Durante mucho tiempo, iba a haber una película de Kraven que iba a ser la tercera película”, señaló Holland. “Jon me propuso esta película de Kraven, que era realmente genial. No quiero hablar de ello en caso de que dicha película acabe sucediendo más adelante, pero fue divertido”, agregó.

La expectativa por el estreno de esta cinta es muy grande. Un ejemplo de eso es el número de vistas que tuvo el primer tráiler oficial lanzado en agosto pasado. Este avance batió el récord de visualización de todas las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo “Avengers: Endgame” (135 millones de visitas) al alcanzar más de 355 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, según datos de Deadline.









El estreno de “Spider-Man: No way Home” será el 17 de diciembre en Estados Unidos. Mientras que en México fue adelantado recientemente para el 15 del mismo mes. En Perú, los cines locales señalan que la fecha elegida será ahora el 16 de diciembre.

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro |Tráiler de "Cobra Kai 4". (Fuente: Netflix)