“Stranger Things” ha sido una de las series más exitosas de Netflix. Con el pasar del tiempo, la historia, los personajes y el humor particular que maneja provocó que se ganara el corazón de los fanáticos de las contenidos juveniles de ciencia ficción. No por nada ya acumulan cuatro temporadas desde el 2016.

Sin embargo, al principio no todo fue felicidad, pues hubo un actor que pensó que la serie no tendría éxito. Nos referimos nada menos que a David Harbour, quien interpreta al reconocido personaje del sheriff Hopper.

(Foto: Netflix)

Durante una entrevista en The One Show de la BBC, Horbour contó cómo se sentía en aquellos momentos donde nadie preveía la sorprendente aceptación que iba a tener esta historia paranormal llena de momentos cómicos, tristes y de aventura.

¿Qué dijo David Harbour sobre “Stranger Things”?

“Recuerdo cuando estábamos rodando la primera temporada. Estábamos en Atlanta, y Netflix nos había dado un presupuesto de unos 20 dólares”, explica Harbour.

Asimismo, recordó lo que le dijo una trabajadora de la producción: “Recuerdo que mi peluquera se acercó, en torno al episodio 4, y me dijo ‘no creo que vaya a funcionar’”.

“Para cuando terminamos, pensé que no habría segunda temporada, que seríamos la primera serie de Netflix que nunca tendrá segunda temporada. Pensamos que nadie la vería, que sería un desastre”, siguió explicando Harbour.

¿Dónde ver la cuarta temporada de “Stranger Things”?

El 17 de febrero de 2022, Netflix confirmó que la cuarta temporada estaría dividida en dos entregas (debido a que será la más extensa). Ambas se pueden observar a través de dicho streaming.

¿De qué se trata “Stranger Things”?

La historia se sitúa en el pueblo ficticio de Hawkins, en el estado Indiana, Estados Unidos, durante los años ochenta, cuando un niño de doce años llamado Will Byers desaparece misteriosamente. Poco después, Eleven (Once, en español), una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike, Dustin y Lucas, amigos de Will, y los ayuda en la búsqueda del mismo.