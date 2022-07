“Tenía que añadirlos a mi lista, tenía que venir”, nos contó el actor, vestido de manera sencilla y tras quitarse una gorra blanca que lo ayuda a camuflarse, aunque desde que pisó suelo peruano, pasar desapercibido no ha sido una tarea sencilla. “Hoy vi a mis fans afuera de mi hotel y es un sentimiento increíble saber que hay tanto amor alrededor del mundo, amo estar aquí, es un lugar hermoso, la gente es muy dulce y linda”, responde Schnapp sobre las muestras de cariño.

Si bien Schnapp ha llegado con una agenda de trabajo cargada, se tomó las pocas horas libres de su primer día en el Perú para hacer un viaje relámpago a un destino que le habían recomendado: Ica. “Hicimos surf de arena en algunas dunas y probé comida local, comí lomo saltado, lo amé. Ya había escuchado que el Perú era un lugar maravilloso”, explicó el actor.

Una temporada de retos

Noah Schnapp llega a la Comic Convention de Lima en uno de los mejores momentos de su carrera profesional. La más reciente temporada de “Stranger Things” le ha permitido mostrar otros registros interpretativos, algo que para él ha sido retador.

“Definitivamente esta temporada ha sido diferente para mí, porque yo estaba acostumbrado a filmar escenas en el ‘Upside Down’ y sobre todas estas cosas sobrenaturales que pasan en la historia, pero en esta temporada fue más sobre experiencias reales. Fue diferente, pero divertido”, dijo el actor.

Una de las escenas que ya han pasado a ser de las más valoradas por los fans de “Stranger Things” se produce cuando Will confiesa, todavía entre líneas y excusándose en la figura de ‘Eleven’, sus sentimientos por Mike, su mejor amigo. Aunque la sexualidad del personaje había sido dejada en temporadas pasadas a la “interpretación de los fans” por el propio actor, Schnapp cree que esa escena lo dice todo sin necesidad de ser textual.

“Tuve realmente que ponerme en los zapatos de Will, en todo el trauma que él está sufriendo, por todo lo que está pasando y hacer que se vea el sentimiento real, pero a la vez mostrar que todavía estoy ocultando esos sentimientos por Mike, pero hacerlo lo suficientemente claro para que la audiencia entienda lo que realmente está pasando, porque aunque está como entre líneas, es muy claro lo que está pasando”, dijo Schnapp que, a diferencia del público, no ha podido botar lágrimas al ver la escena en pantalla.

“Yo no puedo ponerme emocional, porque sé lo que estoy pensando cuando veo la escena, es difícil para mí verme a mí mismo, pero cuando veo las escenas de otros de mis compañeros, definitivamente lloro”, nos contó el actor que tiene entre sus próximos proyectos una película llamada “The Tutor”.

Cerca del final

Noah Schnapp, al igual que otras conocidas estrellas del reparto de “Stranger Things”, pasó de la niñez a la adolescencia frente a las cámaras interpretando su personaje. Ahora que ya están cerca de grabar la quinta y última temporada, al actor le resulta todavía difícil imaginarse diciendo adiós.

“Es difícil, definitivamente no creo estar listo, porque he estado en este proyecto tanto tiempo... he crecido en la serie, no sé si estoy listo para decir adiós, definitivamente será triste cuando se termine. No creo estar listo para eso”, sentenció el joven que, curiosamente, dice que “adiós” es una de las pocas palabras que ha aprendido a decir en español.

