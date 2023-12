Luego de la presentación del iPhone 15 por parte de Apple a inicios del mes de septiembre, empezaron a circular rumores sobre lo que prepara la marca Samsung con el lanzamiento del Galaxy S24, y la información más relevante que ha surgido es que el nuevo modelo de la compañía sería el primer celular con Inteligencia Artificial (IA). A continuación, te contamos todos los detalles que se conocen hasta ahora sobre los teléfonos Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ y Galaxy S24 Ultra.

¿CUÁNDO SERÁ LA FECHA DE LANZAMIENTO DEL SAMSUNG GALAXY S24?

De acuerdo a la información compartida por el popular leaker Max Jambor, el lanzamiento oficial del Samsung Galaxy S24 tendría lugar el próximo miércoles 17 de enero de 2024.

Anteriormente, la empresa había realizado los lanzamientos de sus anteriores modelos entre los primeros meses del año. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S21 se presentó el 29 de enero de 2021, el Samsung Galaxy S22 el 25 de febrero de 2022 y el Samsung Galaxy S23 el 1 de febrero de 2023.

Entonces, considerando que el Galaxy S24 planea lanzarse en el primer mes del año, se podría decir que Samsung pretende definir una fecha de lanzamiento más temprana para su nuevo modelo a diferencia de sus últimos lanzamientos.

De esta manera, el Galaxy S24, que llega con el cartel de celular de próxima generación, vería la luz en enero de 2024.

¿CUÁL SERÁ EL COSTO DEL SAMSUNG GALAXY S24?

No se ha filtrado mucha información sobre los precios por el momento, pero es probable que se mantengan como se ha venido dando con las últimas versiones. Dicho esto, no habría un aumento de los precios el próximo año.

Recordemos que los precios de las últimas tres generaciones fueron los siguientes:

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra: $799, $999, $1,199

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: $799, $999, $1,199

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra: $799, $999, $1,199

Por otro lado, según The Elec, se ha dado a conocer que Samsung ha evaluado eliminar el modelo Plus de su línea debido a que anteriormente los compradores han adquirido el modelo más barato o el más premium, y no la versión de nivel medio. No obstante, el leaker @Tech_Reve se muestra escéptico sobre este tema, ya que considera que los rumores son confusos.

¿QUÉ OTROS DETALLES SE CONOCEN HASTA EL MOMENTO SOBRE EL SAMSUNG GALAXY S24?

Inteligencia Artificial

Se rumorea que el Samsung Galaxy S24 será “el primer teléfono con Inteligencia Artificial”, debido a que la compañía solicitó marcas comerciales para frases como “AI Phone” y “AI Smartphone” en la Unión Europea y el Reino Unido, según recoge Mashable de Galaxy Club.

Diseño

Según @Tech_Reve, no habrá ningún cambio importante en cuanto al lenguaje de diseño, ya que lo más es que el Samsung Galaxy S24 tenga el mismo diseño cuadrado que la anterior versión. Por otro lado, @Onleaks afirma que el Galaxy S24 Ultra presentará un modelo que combinará un diseño curvo y plano.

Pantalla

De acuerdo con Ice Universe, el Samsung Galaxy S24 Plus, el modelo de nivel medio, obtendría un aumento insignificante en el tamaño de la pantalla (6,65 pulgadas frente a 6,6 pulgadas). Los tamaños de pantalla, según los rumores, serían los siguientes:

Samsung Galaxy S24 | 6,1 pulgadas

Samsung Galaxy S24+ | 6,65 pulgadas

Samsung Galaxy S24 Ultra | 6,8 pulgadas

Cámara

El Samsung Galaxy S24 tendrá un módulo sin protuberancias y un trío de lentes. Por otro lado, se rumorea que el Samsung Galaxy S24 Ultra abandonará uno de sus teleobjetivos y reducirá su sistema de cuatro cámaras a un módulo de tres lentes.

Colores

GSMArena reveló que los nuevos colores para el Samsung Galaxy S24 básico serán: negro, gris, violeta y amarillo. Los dos primeros colores son considerados como “Phantom Black” y “Graphite”, mientras que los dos últimos serán tonalidades que no se han visto desde hace muchos años.