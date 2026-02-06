A nivel global, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que figura operativo desde hace más de 15 años gracias a Meta. En relación a la utilidad que le damos diariamente, resulta siempre tema de conversación el hecho de conocer cómo es que podemos recuperar chats borrados, y llegar a verlos intactos mediante herramientas internas muchas veces desconocidas.

DE ESTA FORMA PUEDES RECUPERAR CHATS BORRADOS EN WHATSAPP Y SIN REQUERIR OTRAS APPS

Transcurre el tiempo en pleno siglo XXI, y WhatsApp se consolida como un aplicativo de gran valor para la comunicación entre personas de todo el mundo, siendo los mensajes eliminados aquellos que según lo ofrece Meta, pueden llegar a recuperarse de manera total e interna.

Sin la necesidad de descargar otros aplicativos, hoy tienes la chance de volver a revisar textos borrados desde dicha plataforma, y siguiendo estos pasos puntuales si cuentas con dispositivos móviles Android:

Abre WhatsApp actualizado e ingresa a “Ajustes”

Luego dirígete a la sección “Notificaciones”, y encuentra “Notificaciones en alta prioridad”

Habilita historial de notificaciones dirigiéndote también a la sección “Notificaciones”, y pulsando la opción de “Ajustes avanzados”

Una vez realizados estos pasos, los usuarios de WhatsApp podrán acceder a contenido original de mensajes borrados, y aunque ya no figuren en las propias conversaciones, pudiendo leerlos de manera íntegra, y tal y como lo resaltamos líneas arriba, sin depender de otras apps o plataformas descargadas externamente.

LA HERRAMIENTA DE WHATSAPP QUE TE PERMITE PROGRAMAR MENSAJES

Tras el inicio de operaciones de WhatsApp a nivel mundial, Meta ha venido sorprendiendo a usuarios mediante la habilitación de funciones que hoy puedes emplear, pero no para sistematizar textos dirigidos a contactos.

Al respecto, te revelamos que a través de Wasavi para dispositivos Android y Scheduled para iPhone, actualmente gozas de la chance de programar mensajes, y externamente a las alternativas ofrecidas por parte de dicho aplicativo.

El procedimiento implica la descarga desde Play Store y App Store, según corresponda, y a partir de entonces activar los permisos solicitados para iniciar con la sistematización de textos que te permite definir tanto fechas como horarios de envío respectivos.

ESTOS SON LOS CELULARES QUE DEJARON DE TENER WHATSAPP A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2026

La prosperidad es deseada a nivel global, y por parte también de miles de millones de usuarios de WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que desde el 1 de enero de 2026, ha dejado de funcionar en algunos dispositivos móviles.

Debido a nuevas exigencias de software y seguridad incorporadas por parte de Meta, dicha plataforma aunque de manera progresiva a partir del Año Nuevo, no continúa beneficiando a las personas que tengan estos modelos de celulares:

IPhone

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPhone 5s

- iPhone 5c

- Modelos anteriores a estos

Android

- Samsung Galaxy S4

- Samsung Galaxy Ace 4

- LG Optimus L3 II

- Sony Xperia M

- Huawei Ascend Mate

- HTC Desire 500

- Otros modelos lanzados antes de 2014

Como recomendación puntual brindada por parte de especialistas, tanto el iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores, como teléfonos Android con Android 5.0 o superior, aparecen siendo dispositivos aconsejados para un uso cuyo soporte tiene la capacidad de alcanzar ciertos estándares técnicos hacia el 2026.