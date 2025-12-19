Transcurre el tiempo, y WhatsApp continúa erigiéndose como la principal herramienta de comunicación a nivel global, siendo importante para recibir tanto mensajes como llamadas gratuitas. Con relación precisamente a su operatividad, hoy resulta importante revelarte los detalles entorno a la protección de cuenta si recibes códigos de verificación sin ser solicitados, y que podrían representar riesgo vinculado a la ciberdelincuencia.

SI RECIBISTE UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE NO SOLICITASTE, ESTO ES LO QUE DEBES HACER SEGÚN WHATSAPP

A nivel global, más de 2 mil millones de personas hacen uso de WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea cuya popularidad trasciende, y por lo mismo puede llegar a ser objeto de posibles estafas a manos de ciberdelincuentes.

Uno de los ejemplos más visibles radica en el código de verificación que podemos terminar recibiendo sin haberlo solicitado, siendo la forma a partir de la cual el fraude puede consumarse de manera puntual.

Por dicho motivo, WhatsApp a través de página web oficial, te sugiere que nunca lo compartas ya que ningún usuario que intente comprobar tu número, “podrá completar el proceso ...”, y más bien mediante notificación push recibida, finalmente la cuenta administrada quedará protegida.

“Si recibes esta notificación sin haber solicitado un código de verificación, significa que alguien ingresó tu número de teléfono y solicitó el código de registro”, remarca Meta a través de popular aplicativo de mensajería, y haciendo hincapié en la importancia de poder reservarnos cualquier tipo de información tan propia como personal.

ESTO PUEDES HACER PARA EVITAR QUE RECIBAS LLAMADAS INTERNACIONALES EN WHATSAPP

La seguridad resulta vital en todo aspecto y ámbito, siendo WhatsApp el aplicativo que también debes proteger para evitar caer en manos de una ciberdelincuencia cuyo método para robarte, por ejemplo, radica también en el envío de mensajes desde números que desconoces y también realización de llamadas puntuales con prefijos extranjeros.

A partir de esta situación que puede convertirse en preocupación si tomamos en cuenta la existencia del phishing y hasta suplantaciones de identidad, te compartimos el siguiente paso a paso recomendado a fin de lograr terminar bloqueando cuentas sospechosas:

Abre WhatsApp para acceder a la pantalla principal .

. Pulsa el ícono de los tres puntos ubicados en la esquina superior para terminar ingresando al menú de ajustes .

. Selecciona la sección de “Ajustes” y luego presiona la opción “Privacidad” .

. A continuación, busca el apartado “Avanzada” donde se concentran las opciones adicionales de privacidad y seguridad .

. Finalmente, culmina proceso de obstrucción de mensajes, activando la función “Bloquear mensajes de cuentas desconocidas”.

Con respecto a la información brindada, WhatsApp mismo te ayuda a identificar la recepción de sospechosos mensajes, aconsejándote así que le prestes atención a errores ortográficos o gramaticales, “solicitudes para que toques un enlace, actives nuevas funciones a través de un enlace o descargues una aplicación”, y también aquellos textos a partir de los cuales hacen referencia a la “lotería, el juego, un empleo, una inversión o un préstamo”, mientras del lado de las llamadas internacionales recibidas, la sugerencia radica en básicamente no responderlas, y más bien terminar reportándolas.

LAS ALERTAS QUE PUEDES RECIBIR EN WHATSAPP PARA PREVENIR POSIBLES ESTAFAS MEDIANTE VIDEOLLAMADAS

A nivel global, las personas se comunican mayormente mediante WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que siendo desarrollada por Meta ahora busca contrarrestar la ciberdelincuencia mediante el lanzamiento de alertas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy los usuarios de dicha plataforma vienen recibiendo alertas luego de que intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante videollamada solicitada.

“Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para compartir la pantalla y así engañarlas para que revelen información sensible como datos bancarios o códigos de verificación”, remarca Meta entorno a la protección de datos de las personas que hacen uso de WhatsApp, y deben estar vigilantes ante también cualquier tipo de mensaje dudoso recibido.