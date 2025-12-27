Hoy Meta promueve una gran variedad de funcionalidades habilitadas para WhatsApp, la app de mensajería instantánea que conecta al mundo, y gratuitamente te permite acumular gran cantidad de información entre videos e imágenes. Al respecto, y considerando el espacio de almacenamiento que otorga dicha plataforma, ahora llama la atención la habilitación de opción a partir de la cual puedes liberar áreas agrupadas, e incluso desde la propia pantalla de información del chat en dispositivo móvil, teniendo la chance de elegir los mensajes no deseados.

AHORA WHATSAPP TE PERMITE LIBERAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DESDE EL PROPIO CHAT Y ELIGIENDO MENSAJE POR MENSAJE

Hacer uso de WhatsApp, y a nivel global, se ha vuelto recurrente para miles de millones de personas, siendo el espacio de almacenamiento un tema que habitualmente genera incomodidad, pero puedes terminar liberándolo de manera práctica y segura.

Es así que gracias a WABetaInfo, hoy llega la primicia de noviembre 2025 entorno a tan popular aplicativo de mensajería instantánea, y es que ahora e inicialmente algunos usuarios de la beta de iOS y Android también, van a tener la posibilidad de contar con funcionalidad incorporada en chats a fin de terminar decidiendo lo que realmente desean o necesitan eliminar sin tener que dirigirse a los ajustes tradicionales de sistemas vinculados a ambos dispositivos.

“WhatsApp está implementando una función que permite a los usuarios gestionar el almacenamiento desde la pantalla de información del chat”, remarca la plataforma especializada, enfatizando además que de manera progresiva “se irá implementando para más usuarios en las próximas semanas”.

De acuerdo a la información compartida, “esta función permite a los usuarios distinguir fácilmente entre conversaciones personales y canales al revisar el uso del almacenamiento”, siendo vital para “supervisar y liberar espacio sin tener que navegar por las diferentes secciones de la app”, y esto tras poder acceder a resumen completo de todos los archivos compartidos mediante conversaciones, y ordenados de mayor a menor tamaño.

ESTA ES LA FORMA TRADICIONAL Y LOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA LIBERAR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN WHATSAPP

Conforme pasan los días, nuestro almacenamiento de datos puede evidenciar problemas, y es que gran cantidad de archivos acumulados, terminará por saturar un WhatsApp que según Meta, todavía te habilita la chance de liberarlo cumpliendo con sencillo procedimiento.

Según lo precisa la propia página del popular aplicativo, si necesitas llevarlo a cabo con urgencia, recuerda que debes eliminar “los archivos multimedia o los chats almacenados, o libera espacio de almacenamiento en tu teléfono fuera de WhatsApp”.

Al respecto, te compartimos el paso a paso que debes seguir para contar con espacio suficiente que te permita usar WhatsApp sin inconvenientes ni sobresaltos comunicándote a nivel global:

Accede a la pestaña “Chats”, y luego toca el ícono “Ajustes”

Pulsa “Almacenamiento y datos”, y seguidamente “Administrar almacenamiento”

- Observarás en la parte superior de la pantalla, la cantidad de espacio que ocupa WhatsApp en tu dispositivo.

Para revisar elementos, pulsa nuevamente el ícono “Ajustes”, y luego " Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento “

" > “ Ubica tus archivos multimedia pudiendo encontrarlos de las siguientes maneras:

- Reenviado varias veces

- Más de 5 MB

- Pulsa el ícono de la lupa para buscar chats o canales

A fin de terminar por eliminar los archivos no deseados, solamente pulsa el ‘tachito’ para proceder a hacerlo hasta que la capacidad de almacenamiento en WhatsApp, logre reducirse, y así puedas continuar empleándolo de manera fluida.