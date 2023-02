Una peculiar historia se viene haciendo viral en las redes sociales, más aún en TikTok, una de las plataformas de video de entretenimiento más famosas del mundo y que vienen dando la hora. Se trata de una usuaria que ha dado a conocer unas singulares reglas para el día de su funeral. En esta nota te contaremos qué cosas ha deseado y por qué la historia se hizo muy conocida rápidamente.

QUÉ COSAS DESEA UNA USUARIA PARA EL DÍA DE SU FUNERAL

Se trata de una tiktoker llamada Lauri que ha dejado impresionado a más de 50.000 personas con sus deseos más personales a la hora de despedirse de sus seres queridos.

La usuaria no tiene ninguna enfermedad que ponga en riesgo su vida, sin embargo, hizo este video en tono de broma y para que lo tomen en cuenta dentro de mucho tiempo.

“Yo me paso todo el día haciendo bromas de que me quiero morir, pero en realidad no quiero”.

“La primera norma es que obviamente no va a entrar cualquiera”, una tarea que ha dejado a sus amigos pues no quiere a nadie “con quien haya tenido un lío”.

“Me tienen que ver como una mujer empoderada, no como una moribunda”, indica.

Así mismo, quiere verse “divina hasta el último momento” con maquillaje, labios rojos, eyeliner e incluso que le hagan las mechas antes del ‘evento’.

Por otro lado, quiere que haya “música muy alta como si fuera una discoteca de sus canciones favoritas con gente llorando” por su pérdida, un hecho que ha generado discusión en TikTok.

Por último, el ataúd tendrá que ser “rosa palo”.

“Yo tengo mucha personalidad como para tener un ataúd marrón, no merezco acabar así, y mis amigos deben bailar La Zowi encima de él antes de meterlo al nicho”, dice.

