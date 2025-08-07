Anualmente, las grandes oportunidades dirigidas a jóvenes peruanos traen consigo beneficios otorgados por el Estado peruano, siendo Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), aquella iniciativa cuyo cronograma 2025 ha culminado con la publicación de listados que integran sus miles de beneficiarios. En ese sentido, ya muchos ciudadanos incluso menores de edad saliendo del colegio, vienen preguntándose cuándo es que iniciará la nueva convocatoria lanzada hacia el próximo año, y los momentos de postulación programados, según lo determina el Ministerio de Educación (Minedu) de manera oficial.

El 19 de setiembre de 2024, el Minedu a través del Pronabec, hacía público el inicio de inscripciones para participar en nueva edición de esquema que desde hace 12 años beneficia a miles de escolares y egresados de 5º de secundaria mediante el otorgamiento de beneficios cuya cobertura puede hacerse efectiva tras publicación de lista de preseleccionados.

Al respecto, te contamos que a partir del segundo semestre del presente año, dicha entidad de Gobierno lanzará la convocatoria 2026 de un Beca 18 que continuará ofreciendo 20 mil subvenciones integrales de estudio compuestos por los siguientes servicios:

Costo de examen o carpeta de admisión

Matrícula

Pensión de estudios

Nivelación académica

Obtención del grado, título y/o equivalente

Idioma inglés (solo para estudios universitarios, cuando no forme parte de la malla curricular)

Alimentación

Alojamiento

Movilidad local

Materiales de estudio

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza

Cabe resaltar a propósito de la venidera Convocatoria 2026 que estará lanzando Pronabec del Minedu hacia el segundo semestre del presente año, que hoy ya figuran publicados los Exámenes Nacionales de Preselección (ENP) de Beca 18 de sus últimos 3 procesos, y así puedes ir preparándote buscando obtener alguna de las 20 mil vacantes disponibles.

Si te interesa participar en dicho concurso público de Gobierno, y practicar entorno a las 30 preguntas formuladas sobre competencias matemáticas e igualmente competencia lectora, accede a este link oficial, y revisa cada contenido compartido donde además encontrarás información referente al libro “Prepárate” que desde ya tienes la chance de descargar gratuitamente.

ASÍ EL MINEDU DETERMINÓ LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 20 MIL BECAS INTEGRALES POR MODALIDAD Y MOMENTOS DE POSTULACIÓN EN CONVOCATORIA 2025

Ordinaria: 13,800 becas integrales

- Primer momento: 8,280 / Segundo momento: 5,520

Protección: 460 becas integrales

- Primer momento: 276 / Segundo momento: 184

Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) y Poblaciones Afroperuanas (PA): 1,460 becas integrales

- Primer momento: 636 para CNA y 240 para PA / Segundo momento: 424 para CNA y 160 para PA

Educación Intercultural Bilingüe (EIB): 400 becas integrales

- Primer momento: 240 / Segundo momento: 160

Fuerzas Armadas (FF. AA.): 560 becas integrales

- Primer momento: 336 / Segundo momento: 224

Huallaga: 560 becas integrales

- Primer momento: 336 / Segundo momento: 224

REPARED (Víctimas del conflicto armado interno): 2200 becas integrales

- Primer momento: 1320 / Segundo momento: 880

Vraem: 560 becas integrales

- Primer momento: 336 / Segundo momento: 224