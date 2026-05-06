La empresa Pluz anunció un nuevo cronograma de interrupciones eléctricas que se llevará a cabo entre el 7 y el 9 de mayo de 2026 en diversos sectores de Lima Metropolitana, el Callao y zonas del norte chico.

Estas suspensiones del servicio responden a labores técnicas como mantenimiento, expansión y mejora de la infraestructura eléctrica. De acuerdo con la programación, los cortes serán temporales y se aplicarán en distintos horarios según la zona, alcanzando avenidas, calles, urbanizaciones y centros poblados; en algunos casos, la falta de suministro podría extenderse por varias horas, incluso superando la jornada habitual.

En las siguientes líneas podrás revisar la lista de distritos y zonas afectadas en Lima y Callao, según horarios indicados por Pluz Energía

JUEVES 7 DE MAYO

Cercado de Lima (08:00 AM – 16:00 PM)

Alborada (cuadras 12, 15, 16 y 17); avenida Las Dalias (cuadras 15, 16 y 17); avenida López Albújar (cuadras 15 y 16); avenida Sosa Peláez (cuadra 15); avenida García Rosell (cuadras 4 y 5); avenida Los Algarrobos (cuadra 16); jirón Ernesto Malinowski (cuadra 4); calle José Castañón (cuadra 4); calle Julio Rodavero (cuadras 5 y 6); calle Las Acacias (cuadra 5); calle Mercurio (cuadra 3); calle Salazar Bondy (cuadra 15); calles sin nombre en manzanas C, D, E, F, H1, I y J; calle Crepúsculo (cuadra 1); jirón Marte (cuadras 3 y 4); jirón El Ocaso (cuadra 1); jirón Meteoro (cuadra 3); calle Las Orquídeas (cuadra 3); jirón Las Palmeras (cuadra 5); y pasaje La Aurora (cuadras 3 y 4).

Callao (09:00 AM – 18:00 PM)

Jirón Elías Aguirre (cuadra 2); jirón Arica (cuadra 3); avenida Almirante Grau (cuadras 12 a 18); avenida Francisco Pizarro (cuadras 1 y 2); avenida del Pacífico (cuadra 1); avenida Nicolás de Piérola (cuadras 1, 2 y 3); avenida Guardia Chalaca (cuadra 15); avenida Sáenz Peña (cuadra 14); calle Víctor Fajardo (cuadras 1, 2 y 4); jirón Vigil (cuadra 4); calle Los Héroes (cuadras 1 y 2); calle California (cuadras 2, 3 y 4); calle Comandante Espinar (cuadras 1 a 4); jirón Colina (cuadras 1 a 3); jirón Fanning (cuadra 1); jirón Colón (cuadras 10 y 11); y jirón Francisco Bolognesi (cuadras 1 y 2).

Carabayllo (09:00 AM – 18:00 PM / 09:00 AM – 17:00 PM)

Centro poblado Chocas Bajo (manzana G) y Chocas Alto (manzanas A, B, C, D y E).

San Juan de Lurigancho (09:30 AM – 15:30 PM)

A.H. El Forestal de Campoy (manzanas A y B); avenida Las Palmeras (cuadra 13); avenida Malecón Checa (manzana B1); urbanización Los Robles de Campoy (manzanas A a F); A.H. San Juan Pacheco de Campoy (manzanas A Prima y B Prima); A.H. Ricardo Palma (manzana A); y A.H. San Juan de Campoy (manzanas A, B, C y D).

San Antonio de Chaclla (09:30 AM – 18:30 PM)

Asociación de Vivienda Las Praderas (Anexo 08) y la Asociación San Juan de Jicamarca (complejo), con múltiples manzanas detalladas en el cronograma oficial.

San Martín de Porres (14:00 PM – 17:00 PM)

El corte afectará las calles Julián Alarcón, Celestino Ávila Godoy, Benjamín Quiroga, Genaro Delgado y Agustín de la Rosa (cuadras 1 y 2 en todos los casos).

VIERNES 8 DE MAYO

Ventanilla (08:30 AM – 18:30 PM)

AA.HH. Las Lomas de Ventanilla Alta y José Gabriel Condorcanqui, con múltiples manzanas.

Jesús María (08:30 AM – 15:00 PM)

Jirones Huáscar, Félix Zegarra, Huiracocha, Lizardo Montero y la avenida Cuba.

Callao (09:00 AM – 17:30 PM)

Avenida Sáenz Peña, jirones como Colón, Saloom y Cochrane, además de galerías comerciales y el Mercado Central del Callao.

Carabayllo (09:00 AM – 18:00 PM / 16:00 PM – 18:00 PM)

Arenilla, Osoynik, Villa Luz, Las Palmeras de Carabayllo, Fundo Valle Chillón y Las Piedritas.

San Juan de Lurigancho (09:30 AM – 18:30 PM)

Mariscal Cáceres, Canto Grande y asociaciones vinculadas.

El Agustino (13:00 PM – 17:00 PM)

Residencial Huancayo y Primavera, además del Fundo Vicentelo.

SÁBADO 9 DE MAYO

Los Olivos (07:00 AM – 19:30 PM)

Avenida Alfredo Mendiola (cuadras 60 y 61).

Independencia (08:30 AM – 18:30 PM)

Leoncio Prado, Jesús de Nazareth, Las Lomas de Independencia y San Lorenzo.

Magdalena del Mar (09:00 AM – 17:00 PM)

Marbella, el A.H. Medalla Milagrosa y la calle Alberto Yabar.

Carabayllo (09:00 AM – 18:00 PM)

Ciudad Jardín, La Arboleda, Santa Elisa de Punchauca, El Palmar, Las Flores I etapa y Villa Santander.

San Antonio de Chaclla (09:30 AM – 18:30 PM)

Jicamarca y asociaciones de vivienda en anexo 8.

Callao (09:00 AM – 16:00 PM)

Fundo Bocanegra y el jirón Las Maquinarias (urbanización Bocanegra).



