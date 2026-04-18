Por Redacción EC

Hoy la posibilidad de pagar digitalmente hasta el pasaje en transporte público, termina resultando real a nivel nacional gracias a la operatividad de Yape, billetera a partir de la cual puedes evitar contacto con dinero, y asimismo recibes variados beneficios como usuario. Ahora, y en relación a las funcionalidades incorporadas a popular aplicativo que desarrolla el Banco de Crédito del Perú (BCP), pasamos a contarte los detalles entorno a implementación de minisección cuyo uso te brinda la chance de agilizar transferencias hasta ofreciéndote opción de atajo muy particular.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.