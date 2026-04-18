Hoy la posibilidad de pagar digitalmente hasta el pasaje en transporte público, termina resultando real a nivel nacional gracias a la operatividad de Yape, billetera a partir de la cual puedes evitar contacto con dinero, y asimismo recibes variados beneficios como usuario. Ahora, y en relación a las funcionalidades incorporadas a popular aplicativo que desarrolla el Banco de Crédito del Perú (BCP), pasamos a contarte los detalles entorno a implementación de minisección cuyo uso te brinda la chance de agilizar transferencias hasta ofreciéndote opción de atajo muy particular.

LA NUEVA FUNCIÓN DE YAPE QUE BUSCA AGILIZARTE EL ENVÍO DE DINERO

Transcurre el tiempo desde el 2016, y Yape continúa liderando el mercado digital como aplicativo cuya operatividad trasciende debido a la gran variedad de servicios y productos ofrecidos, teniendo ahora los usuarios la chance de acceder a atajo directo para transferir dinero con mayor rapidez.

Es así como hoy llama la atención la nueva actualización a partir de la cual la popular billetera digital del BCP, te brinda la alternativa de observar una lista integrada por aquellos contactos a quienes más dinero le vienes enviando.

Según puede visualizarse desde el propio aplicativo, “Yaperos Frecuentes” ahora aparece en menú de opciones que de manera directa te conduce hacia el número de la misma persona que recibirá tu transferencia, y de esa forma no tienes la necesidad de buscar o escribir los dígitos telefónicos nuevamente a fin de realizar movimiento requerido.

Buscando hacer que tus envíos de dinero sean más ágiles y sencillos, el BCP viene a incorporar esta minisección dentro de billetera digital cuyo desarrollo se potencia cada vez más permitiéndote llevar a cabo también desde pago de servicios hasta compra de entradas para ver a tu equipo favorito.

ASÍ EL BCP GENERA INGRESOS GRACIAS A OPERATIVIDAD DE YAPE

Bajo el respaldo de Credicorp, Yape ha logrado consolidarse en mercado peruano acumulando hoy más de 17 millones de usuarios activos, según reportes oficiales, y mediante un modelo de negocio donde ofrece diversos tipos de productos que a corto plazo le proporciona ganancias a BCP.

Con presencia también en Bolivia, actualmente la estructura de dicha billetera digital te brinda a través de servicios variados, desde la posibilidad de pagar tu servicios básicos hasta acceder a créditos al instante, siendo esto último uno de los 3 pilares que satisface la demanda, y genera rentabilidad.

De acuerdo a información compartida por Perú Retail, el BCP gana dinero y logra sostenerse en el tiempo mediante Yape, gracias a la facilidad de poder realizar pagos digitales, utilizar soluciones financieras y un comercio electrónico cuyas transacciones representan fuente de ingresos si adquieres seguros de vida, SOAT y entradas para conciertos o partidos de fútbol, por ejemplo.

Es así como los préstamos ofrecidos por Yape “sujetos a intereses y al seguro de desgravamen de Pacífico que deberás pagar en el plazo que elegiste al hacer la solicitud”, terminan siendo uno de los pilares fundamentales del éxito y popularidad que alcanza BCP e incluso trasciende fronteras.

LO QUE DEBES HACER PARA ACCEDER A UN PRÉSTAMO DE YAPE EN 2026

Hoy son millones los ciudadanos peruanos que se han convertido en usuarios exclusivos de Yape, y pueden disfrutar desde descuentos hasta solicitar un préstamo de manera 100% online.

Ante lo expuesto, la información brindada de manera oficial, y mediante la billetera digital desarrollada por el BCP, revela que en principio debes ingresar a la plataforma y revisar si cuentas con un crédito pre-aprobado para luego continuar cumpliendo con los términos y condiciones establecidos.

De resultar positiva la respuesta automática recibida por parte de Yape, tramita la solicitud de préstamo tomando en consideración estos requisitos:

Estar afiliado a Yape con tarjeta BCP o a Cuenta Yape con DNI .

. Contar con datos de contacto como dirección y número de celular, debidamente actualizados en BCP.

Contar con una tarjeta de débito activa, y sin bloqueos .

. Presentar y evidenciar un buen comportamiento e historial crediticio .

. Tener una oferta pre-aprobada para acceder al préstamo de inmediato.

Cabe resaltar, que tras la gestión realizada viene consigo el paso a paso para solicitar ese crédito Yape mediante el cual por cierto puedes recibir dinero al instante sin la necesidad de ir al banco o hacer colas, y hasta elegir la fecha de pago por débito automático según monto escogido.

EL PASO A PASO QUE DEBES SEGUIR PARA SOLICITAR UN CRÉDITO OFRECIDO POR YAPE

El BCP ofrece a nivel nacional, la oportunidad de sacar de apuros a sus usuarios y que consigan esa plata extra que tanto necesitas en tan solo unos minutos y cómodamente siguiendo las pautas rápidas y sencillas.

Considerando que el monto prestado mediante Yape puede ascender hasta los S/10,000 desde 100, para ser pagado entre 15 a 35 días, toma nota del siguiente paso a paso facilitado con el objetivo de brindar mayor ligereza al momento de realizar el trámite:

1- Acceder a la opción “Créditos” que figura dentro de FINANZAS en el menú de la billetera digital.

2- Escoge el monto y la fecha de pago que mejor se adecúe a tus intereses.

3- Verifica todos los datos acerca del préstamo requerido tales como cantidad de cuotas, monto solicitado, forma de pago, entre otros detalles importantes que representan los términos y condiciones del crédito.

4- Ingresa el código de validación recibido para confirmar el préstamo 100% online.

5- Recibirás el monto del crédito en tu propio aplicativo móvil, y lo verás reflejado de inmediato en el saldo que manejes.

Hay que tener en cuenta que el crédito Yape es otorgado, prioritariamente, a quienes cuentan con un buen historial y calificación crediticia, aunque también resulta importante que si lo necesitas con urgencia, sigas dándole movimiento a tu billetera digital mediante transacciones, transferencias, y otras gestiones similares.

Asimismo, cabe resaltar que el horario para solicitar este préstamo ofrecido por el BCP, es de lunes a domingo de 5 a.m. a 11 p.m., y además que la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) puede variar de acuerdo al perfil del solicitante.