Miles de exaportantes del del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) siguen a la espera de la nueva lista de devolución programada para 2025. Mientras algunos ya cobraron sus montos en el Banco de la Nación, muchos aún buscan saber si podrán acceder al siguiente pago y qué requisitos deben cumplir. Uno de los puntos más importantes que deben tener en cuenta los beneficiarios es el monto mínimo de aportes que deben acreditar para ser considerados en la devolución.

Según la Federación Nacional de Fonavistas (Fenaf Perú), este monto base determina quiénes pueden recibir su dinero y quiénes aún no califican. Además, se recordó que ya está disponible la plataforma oficial para consultar el estado de los aportes y descargar el Certificado de Reconocimiento (Cerad). A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL MONTO MÍNIMO DE APORTES QUE DEBE ACREDITAR UN FONAVISTA?

De acuerdo con la Fenaf Perú, el monto mínimo que debe acreditar un fonavista para ser incluido en una devolución es de S/40. Este requisito se estableció porque solo los aportes que igualen o superen esa cifra son considerados válidos para el cálculo del reintegro. En otras palabras, si un exaportante solo ha comprobado aportes por debajo de S/40, por ejemplo, S/10 o S/20, estos no serán devueltos hasta que se complete o verifique un monto mayor.

Los fonavistas que acrediten aportes por encima del mínimo, como S/100 o más, sí podrán acceder a la devolución total de lo que les corresponde. En algunos casos, las sumas devueltas han superado los S/10.000, dependiendo de los años y montos aportados. Por eso, se insiste en la importancia de que cada exafiliado verifique correctamente su registro y los documentos que sustenten sus aportes.

¿QUÉ SIGNIFICA “ACREDITAR APORTES” EN EL PROCESO DEL FONAVI?

Acreditar aportes implica demostrar formalmente que los pagos al Fonavi se realizaron durante el periodo en que el trabajador estuvo activo. Esta verificación puede hacerse mediante documentos presentados por el propio fonavista o información validada por sus antiguos empleadores o la ONP.

Una vez comprobados los aportes, la Secretaría Técnica del Fonavi calcula el monto exacto a devolver. Solo aquellos con aportes correctamente registrados y acreditados pueden ser incluidos en las listas de devolución. Si los registros no están completos o no se puede demostrar la totalidad de lo aportado, el fonavista podría recibir solo una parte o quedar pendiente para una lista futura, según informa la plataforma Infobae.

¿CÓMO CONSULTAR EL CERAD DEL REINTEGRO 4 Y VERIFICAR LOS MONTOS?

Los exafiliados que integraron el Reintegro 4 del Fonavi ya pueden consultar y descargar su Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (Cerad). Este documento detalla cuánto dinero se reconoció y qué pagos ya se realizaron.

Para revisarlo, los fonavistas deben ingresar al portal oficial https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic5/, colocar el número de DNI, la contraseña y el código captcha. Así podrán verificar si sus aportes fueron validados y conocer con exactitud el monto que les corresponde o que ya cobraron en el Banco de la Nación.