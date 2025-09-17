A partir de 2028, los trabajadores independientes de Perú deberán cumplir con un requisito que marcará un antes y un después en su situación laboral: aportar de manera obligatoria al sistema previsional. Esta medida se encuentra establecida en el reglamento de la Ley N.º 32123, publicado en septiembre de 2025, y exigirá que los independientes emitan recibos por honorarios para registrar sus ingresos y descontar el monto correspondiente a sus aportes.

El anuncio ha generado inquietudes, ya que en los primeros dos años se aplicará una retención del 2% de los ingresos, lo que afectará a emprendedores, freelancers y pequeños profesionales. Las dudas se concentran en lo que sucedería si no cumplen con esta obligación y en la capacidad de fiscalización que tendrá la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) frente a millones de contribuyentes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SANCIONES PODRÍA APLICAR SUNAT A QUIENES NO APORTEN?

En primer lugar, los independientes estarán obligados a elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o el Sistema Privado de Pensiones (AFP). En caso de no hacerlo, serán afiliados de forma automática a una AFP. Esto significa que la retención de aportes será ineludible y tendrá carácter obligatorio.

Luego, si un trabajador emite recibos por honorarios a una empresa y no cumple con su aporte, la Sunat podría sancionar directamente a la compañía, pues esta está obligada a retener y declarar el monto correspondiente. En palabras del contador Omar Larios, “en la figura de que una persona natural emite un recibo por honorarios a otra persona natural, la auto obligación es de quien emitió el recibo por honorarios aportar”.

Por tanto, el incumplimiento podría derivar en multas tanto para empleadores como para los mismos trabajadores, de manera similar a lo que ocurre con el Impuesto a la Renta, según explica el diario La República.

Foto: Sunat.

¿CÓMO VIGILARÁ SUNAT A LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES?

La Sunat ya cuenta con un mecanismo para verificar ingresos: los comprobantes electrónicos que se generan en su sistema en línea, conocido como Operaciones en Línea (SOL). Cada vez que un independiente emite un recibo por honorarios digital, la entidad puede presumir y sustentar que hubo una renta, lo que le otorga la capacidad de fiscalizar a la persona.

El problema surge en la magnitud del universo a supervisar. Según especialistas, mientras que la fiscalización a empresas es más sencilla porque son miles, en el caso de los independientes se trata de millones de personas. Esto representa un reto mayor, pues muchos trabajan en la informalidad y podrían intentar evitar la retención.

Imagen: Andina

¿CÓMO AFECTARÁ ESTA NORMA A LOS INDEPENDIENTES?

Aunque el objetivo de la medida es garantizar una pensión para el futuro de quienes trabajan de manera independiente, también existen riesgos. Una de las preocupaciones es que la norma incentive prácticas de evasión, como reportar ingresos menores a los reales para reducir los aportes mensuales.

Además, la obligatoriedad podría desalentar la formalización laboral, pues muchos trabajadores preferirían mantenerse fuera del sistema antes que someterse a retenciones. Esto, según el especialista, debilitaría la generación de empleo formal, el cual ofrece derechos como gratificaciones, vacaciones pagadas, cobertura de salud y seguridad social.

En resumen, la reforma previsional promete asegurar un beneficio a largo plazo, pero enfrenta desafíos inmediatos: resistencia de los contribuyentes, dificultades de fiscalización y el riesgo de aumentar la informalidad laboral en el país.