Luego de las celebraciones de fin de año, los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria se encuentran disfrutando de sus vacaciones escolares, con la consigna de regresar a las aulas para continuar recibiendo enseñanza académica. De hecho, los padres de familia están en pleno proceso de matrícula escolar para que sus hijos puedan recibir educación de calidad en el país. En ese contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) ha puesto a disposición de los padres o tutores el cronograma oficial de la Matrícula 2026, exclusivamente para los colegios públicos a nivel nacional. De esta manera, los interesados podrán conocer las fechas correspondientes a las cuatro etapas del proceso de inscripción (solicitudes, revisión, asignación y registro) a fin de acceder a la vacante gratuita. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

CRONOGRAMA OFICIAL PARA LA MATRÍCULA 2026, SEGÚN MINEDU

Tras el inicio de un nuevo año, muchos padres de familia se mantienen a la expectativa por iniciar un nuevo proceso de matrícula que puede realizarse de manera presencial o virtual. En el caso que se lleve el proceso digitalmente, el Minedu indicó que solo se encuentra disponible en 2 711 colegios públicos de la UGEL de Lima, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. Así, para acceder a una de las vacantes, los interesados podrán presentar su solicitud a partir del 19 de enero de 2026, a través de la plataforma ‘Matrícula Digital’ (LINK).

Por otro lado, según el ministro de Educación, Jorge Figueroa, los padres de familia o tutores que deseen que sus hijos continúen en la misma institución pública deberán comunicarlo al director de la casa de estudio para garantizar la continuidad del estudiante. En tanto, las familias que opten por acceder a una nueva vacante deberán presentar una solicitud en el colegio de su preferencia con el fin de matricular de manera gratuita a los menores. De esta manera, el Minedu presentó un cronograma oficial de inscripción para este 2026:

Del 2 al 11 de enero de 2026 : la presentación de solicitudes.

: la presentación de solicitudes. Del 12 al 18 de enero de 2026 : la revisión de solicitudes.

: la revisión de solicitudes. Del 19 al 30 de enero de 2026 : la asignación de vacantes.

: la asignación de vacantes. Del 31 de enero al 4 de febrero de 2026: el registro de los estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

