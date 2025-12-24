Diciembre 2025 no solo trae consigo una serie de feriados y el cierre del Año Escolar, sino también una buena noticia en el ámbito educativo: los docentes recibirán nuevos montos de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM). Esta medida, aprobada mediante un decreto supremo por el Minedu, beneficiará a más de 426 mil profesionales que forman parte de la primera escala magisterial de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y profesores contratados. Así, la disposición se emite en cumplimiento de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del presente año y como parte del reconocimiento a la ardua labor que desempeñan en la formación educativa del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

Foto: Andina

¿CUÁNTO ES EL AUMENTO SALARIAL QUE RECIBIRÁN LOS DOCENTES?

A través del Decreto Supremo N.º 277-2025-EF, el Poder Ejecutivo oficializó los nuevos montos de la Remuneración Íntegra Mensual (S/ 116,69 por hora de trabajo semanal-mensual) para la primera escala magisterial, así como las remuneraciones de los docentes contratados y el aumento de la asignación por jornada laboral extra dirigido exclusivamente para los profesionales de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y a contratados bajo la Ley 30328. En cuanto a los profesores de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria en Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva el sueldo será de S/ 3.500,70 por una jornada de 30 horas.

En el caso de los docentes que desempeñan la función de coordinadores del Programa No Escolarizado de Educación Inicial (Pronoei) o de Docente Coordinador en las oficinas diocesanas de Educación Católica (ONDEC u ODEC) recibirán una escala remunerativa distinta, equivalente a un salario de S/ 4.667,60. Eso no es todo, pues, según la norma, quienes tengan cargos directivos, jerárquicos o funciones de especialistas en educación y se encuentran en la primera escala magisterial obtendrán una remuneración mensual de S/ 1.166,90 por 30 horas, mientras que los que están en la octava escala será de S/ 2.450,49. Estos montos deberán reflejarse en la planilla de pagos de los docentes.

Octava escala: S/ 2.450,49

Sétima escala: S/ 2.217,11

Sexta escala: S/ 2.042,08

Quinta escala: S/ 1.750,35

Cuarta escala: S/ 1.516,97

Tercera escala: S/ 1.400,28

Segunda escala: S/ 1.283,59

Primera escala: S/ 1.166,90

¿CUÁNDO HABRÁ UN FERIADO LARGO PARA LOS ESTUDIANTES EN PERÚ?

Estas últimas semanas del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios públicos y privados se suspendan a nivel nacional con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu. Por otro lado, es importante mencionar que el 19 de diciembre culminarán oficialmente las clases en las instituciones públicas en el país.

