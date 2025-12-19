Hoy en día, más del 70% de los peruanos usan billeteras digitales como Plin o Yape, ya sea para gestionar sus negocios o realizar pagos y transferencias. Sin embargo, muchas personas desconocen algunas funciones, como eliminar o bloquear su cuenta de Yape por algún motivo en particular. Aquí te contamos cómo hacerlo de manera rápida y segura.

¿Cómo eliminar o bloquear mi Yape? Sigue estos pasos para hacerlo en minutos

Si quieres bloquear tu cuenta Yape, deberás eliminarla. Aquí te ayudamos a hacerlo de forma rápida y segura

Primero, indícanos si tienes acceso a tu app de Yape.

Si no puedes ingresar a tu cuenta:

Si no puedes acceder a tu app de Yape, ingresa desde nuestra web. Elimina tu cuenta aquí y sigue los pasos.

Si tu Yape tenía una tarjeta asociada, el dinero que tenías se mantendrá en tu cuenta de ahorros.

Si eres Yape con DNI (sin tarjeta) y eliminas tu cuenta por la web, puedes elegir qué ocurre con tu saldo:

Selecciona la opción “Voy a regresar” si luego volverás a crear un Yape con DNI. Guardaremos tu dinero y lo cargaremos a tu nueva cuenta. ¡Regístrate con el mismo DNI!

Selecciona la opción “No volveré” si ya no vas a regresar a Yape o si vas a crear una cuenta distinta a Yape con DNI. Emitiremos un giro de todo tu saldo pendiente y podrás cobrarlo en cualquier sede del BCP con tu DNI en 3 días hábiles (no incluye fines de semana ni feriados).

Sí puedo ingresar a mi cuenta:

Ve a “Mi perfil” en la parte superior izquierda de tu app y selecciona “Eliminar mi cuenta”.​ Luego de confirmar eliminación, ingresa tu clave de 6 dígitos (la que usas para entrar al app) ¡Listo! Tu cuenta ha sido eliminada.

¿Tienes dinero en tu cuenta?

Si eres usuario Yape con DNI , deberás retirar tu saldo antes de eliminar tu cuenta. Te damos dos opciones:

Si eres usuario Yape con tarjeta BCP o de otra entidad financiera, el dinero se mantendrá en tu cuenta de ahorros.

Cómo saber si un Yape es fraudulento

Los delincuentes siempre tratan de aprovecharse de la situación para sacar ventaja de sus victimas y en esta ocasión han implementado un nuevo método de estafa mediante una captura de pantalla falsa o modificada del Yape al momento de cancelar algún producto que se adquirió en una empresa o negocio.

Aunque, la popular aplicación del BCP muestra el monto, el nombre del remitente, la fecha, la hora, el número de celular y el número de operación, existen plataformas que están dirigidos a producir este tipo de contenidos engañosos, por lo que los ladrones tienen la oportunidad de acceder a esta página web y generar con todos los datos un pantallazo similar a la billetera digital morada. De esta manera, se recomienda ver el supuesto ‘Yapeo’, la tipografía y las características de dicha imagen.

