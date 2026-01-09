Si necesitas verificar antecedentes por infracciones o delitos antes de efectuar cualquier trámite en el país, puedes solicitar un certificado oficial expedido por la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección de Criminalística. En este sentido, hay muchos peruanos que no saben cómo obtenerlo, por lo que aquí te contamos qué pasos debes seguir.

¿Cómo obtener el certificado de antecedentes policiales? Sigue AQUÍ estos pasos

Si necesitas comprobar antecedentes por delitos o faltas tras una investigación policial para realizar trámites en todo el país, puedes gestionar un certificado en formato único emitido por la Policía Nacional del Perú mediante la Dirección de Criminalística.

Este documento tiene una vigencia de 90 días calendario desde su emisión y no puede renovarse; cada vez que lo requieras, deberás solicitar uno nuevo.

El certificado se puede tramitar de forma presencial o digital, ya sea como titular o a través de un cónyuge, conviviente o familiar directo hasta el primer grado de consanguinidad.

Cuáles son los requisitos

Como titular, debes presentar:

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga tus datos personales.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

Como cónyuge, conviviente o pariente hasta el primer grado de consanguinidad:

Carta simple de autorización expresa e indubitable del titular facultando la realización de dicho trámite.

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga los datos personales del solicitante y su representante.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar el trámite?

Paga la tasa de S/ 5.40 en la plataforma Pagalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación con el código 08116.

Luego, ingresa a la plataforma de la PNP, acepta los términos y condiciones, coloca los datos de tu comprobante de pago y tu información personal, y selecciona el motivo de tu trámite. Podrás descargar tu certificado en formato PDF al final de la operación.