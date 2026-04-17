En el Perú, las transacciones digitales vienen ganando cada vez más terreno, impulsadas por el uso extendido de smartphones y el crecimiento de los servicios financieros móviles. Hoy, miles de usuarios optan por realizar pagos y transferencias desde aplicaciones, dejando de lado el efectivo y las visitas a agencias bancarias. En este escenario, Yape se ha posicionado como una de las plataformas más utilizadas en el país. Lo que inicialmente funcionaba como una herramienta básica para enviar dinero entre contactos, ha evolucionado hasta convertirse en una solución integral para manejar distintas operaciones financieras. Actualmente, la aplicación no solo permite transferencias, sino también el pago de servicios esenciales como luz, agua o telefonía, todo desde el celular y en pocos pasos. A continuación, te explicamos cómo realizar este proceso de forma sencilla.

¿Cómo puedo realizar mis pagos de SUNAT a través de Yapear Servicios?

Ahora puedes pagar tus tributos a la SUNAT desde Yapede forma rápida, segura y sin comisiones. Solo debes tener tu Número de Pago SUNAT (NPS) a la mano y seguir estos pasos:

Ingresa a tu app de Yape.

Selecciona ‘Yapear servicios’ en el menú inicial.

Escribe “SUNAT” en el buscador o encuéntralo en la categoría “Trámites y Tributos”.

Ingresa tu Número de Pago SUNAT (NPS). Puedes verlo en el portal de SUNAT o en tu constancia de declaración.

Verifica el monto y el concepto del pago.

Confirma tu pago tocando “Yapear servicio” y ¡listo!

¿Cómo recargo el saldo de mi tarjeta del Metropolitano y/o Corredor?

Recarga el saldo de tu tarjeta del Metropolitano y/o Corredor (Lima Pass) de lunes a domingo, entre las 00:00 y 9:15 p.m. usando la funcionalidad de "Yapear Servicios" de tu app.

Ten en cuenta lo siguiente:

La recarga toma 15 minutos en procesarse.

en procesarse. Monto mínimo de recarga: S/ 1

de recarga: S/ 1 Puedes recargar tarjetas de terceras personas.

Si haces otra recarga en la misma semana , primero será necesario activar la anterior.

, primero será necesario activar la anterior. Si después de 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, no te preocupes. Al hacer la activación, verás el saldo acumulado.

Solo debes seguir estos pasos:

Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”. Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador. Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. ¡Puede ser tuya o la de otra persona! Recarga desde S/ 1, yapea ¡y listo! Después de 15 minutos, no olvides activar el saldo de tu tarjeta.

¿Cuál es el monto máximo para pagar servicios con Yape?

Los limites aplicables a la funcionalidad pago de servicios son los siguientes:

Hasta un máximo acumulado de S/3,000 en cualquiera de las siguientes categorías: Financieras, Proveedores de Negocio, Educación y Trámites, Ventas por Catálogo y Tributos

Hasta un máximo acumulado de S/2,000 en cualquiera de las siguientes categorías: Servicios básicos, Seguros, Asociaciones, Otros

Hasta S/1,000: Compras por Internet

Esto no afectará tu límite de yapeo diario

El límite mensual es de S/20,000 aplicable al monto acumulado de todas las categorías.

Recuerda que yapear servicio está disponible para Yape con BCP y Yape con DNI.

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