Cómo sacar tu certificado de antecedentes policiales rápido y sin problemas: guía paso a paso

Por Kenyi Peña Andrade

Si necesitas verificar si existen antecedentes por infracciones o delitos antes de realizar algún trámite en el país, puedes solicitar un certificado oficial expedido por la Policía Nacional del Perú a través de la Dirección de Criminalística. Este documento tiene una vigencia de 90 días desde su emisión y no es renovable; cada vez que lo requieras, será necesario tramitar uno nuevo.

