Con el inicio de enero 2026, los trabajadores del sector público se mantienen a la expectativa por la llegada de su remuneración que fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta disposición ordena el pago de sueldos y pensiones en la administración pública que se realizará a través del Banco de la Nación, de acuerdo al cronograma oficial asignado a cada entidad estatal. De hecho, un grupo de trabajadores públicos recibirán, junto con su salario, el Bono de Escolaridad, el cual se verá reflejado en la planilla de pagos. Esto representa una buena noticia para este grupo de la población, quienes podrán afrontar los gastos de fin de año. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN ENERO 2026

A partir de la tercera semana de enero de 2026, miles de trabajadores públicos comenzarán a recibir su remuneración, conforme el cronograma oficial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, verán reflejado en su planilla de pagos el Bono de Escolaridad por S/ 400, excepto para los docentes contratados y auxiliares de educación contratados bajo la Ley n° 29944, Ley de Reforma Magisterial, que recién se pagará en junio. A continuación, estas son las fechas que se desembolsará el sueldo y otros beneficios durante el primer mes del año:

Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas. Jueves 22 de enero: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.

Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo. Viernes 23 de enero: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Reniec.

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Reniec. Lunes 26 de enero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL BONO DE ESCOLARIDAD 2026?

Mediante el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se dispuso que los trabajadores del sector público y pensionistas del Decreto Ley 20530 reciban S/ 400 por concepto del Bono de Escolaridad 2026. El estipendio será abonado por única vez en el pago de planillas de enero, mientras que los docentes contratados y los auxiliares de educación recibirán el abono recién en junio de 2026, de acuerdo con lo establecido en la ley.

“La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/400. Para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago de la bonificación por escolaridad, cuyo monto corresponde al señalado en el presente literal, se incluye en la planilla de pagos del mes de junio”, señala el texto de Presupuesto Público para el 2026.

Beneficiarios del Bono de Escolaridad para el 2026