Resumen

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¿Cuándo cobras? ONP publica fechas de pago según apellido para abril | Foto: Andina
¿Cuándo cobras? ONP publica fechas de pago según apellido para abril | Foto: Andina
Por José Templo

Tras la culminación de los abonos de marzo, la Oficina de Normalización Provisional (ONP) se prepara para dar inicio a un nuevo ciclo de pagos correspondiente al mes de abril de 2026, una fecha clave en el calendario de miles de jubilados, personas con discapacidad y herederos legales a nivel nacional. A pocos días de que comiencen a ejecutarse los depósitos en las principales entidades financieras, es vital que los beneficiarios tengan claridad sobre el orden alfabético y los regímenes específicos que rigen estas operaciones, así como la continuidad del reajuste económico que busca fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores en el país. Conoce a continuación el cronograma detallado de abonos, los requisitos para acceder al incremento de hasta S/100 y los canales oficiales para resolver cualquier duda sobre tu pensión.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.