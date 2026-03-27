Tras la culminación de los abonos de marzo, la Oficina de Normalización Provisional (ONP) se prepara para dar inicio a un nuevo ciclo de pagos correspondiente al mes de abril de 2026, una fecha clave en el calendario de miles de jubilados, personas con discapacidad y herederos legales a nivel nacional. A pocos días de que comiencen a ejecutarse los depósitos en las principales entidades financieras, es vital que los beneficiarios tengan claridad sobre el orden alfabético y los regímenes específicos que rigen estas operaciones, así como la continuidad del reajuste económico que busca fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores en el país. Conoce a continuación el cronograma detallado de abonos, los requisitos para acceder al incremento de hasta S/100 y los canales oficiales para resolver cualquier duda sobre tu pensión.

¿QUÉ DÍAS ME TOCA COBRAR SI PERTENEZCO AL DECRETO LEY 19990?

Si te encuentras bajo este régimen, tu pago se efectuará considerando la letra con la que inicia tu primer apellido. Los depósitos se realizarán en entidades como el Banco de la Nación, Scotiabank, BBVA, GNB Perú, Banbif e Interbank siguiendo este orden:

9 de abril: Apellidos que comienzan con A, B o C.

10 de abril: Aquellos cuyos apellidos inicien de la D a la L.

13 de abril: Usuarios con iniciales entre la M y la Q.

14 de abril: Quienes tengan apellidos de la R a la Z.

15 de abril: convenios de carácter internacional.

15 al 24 de abril: visitas para pago a domicilio.

ONP. | Foto: Andina

¿CUÁNDO RECIBIRÁN SU PENSIÓN LOS DEMÁS REGÍMENES JUBILATORIOS?

Para los beneficiarios de leyes específicas como la de trabajadores pesqueros (Ley 30003), el seguro complementario de riesgo (Ley 26790), o los decretos 18846 y 20530, el dinero estará disponible en sus cuentas bancarias el miércoles 15 de abril.

En el caso de quienes prefieren o requieren la entrega del efectivo directamente en sus hogares, el personal encargado realizará los recorridos del 17 al 24 de abril.

ONP.

¿QUIÉNES SON BENEFICIARIOS DEL REAJUSTE DE HASTA 100 SOLES?

El incremento aprobado a finales del 2025 está dirigido de forma exclusiva a los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones que registren un historial de aportaciones de 20 años o más, cubriendo tanto jubilación como invalidez.

Es importante precisar que si el usuario ya experimentó una mejora económica en enero de 2025, el monto que percibirá ahora será únicamente el saldo restante hasta completar el tope de 100 soles establecido por la normativa. Además, esta medida incluyó una reestructuración de la cifra asignada como pensión máxima permitida, según explica el diario La República.

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS PUEDO CONTACTAR A LA ONP?

La Oficina de Normalización Provisional (ONP) mantiene diversos canales operativos para resolver cualquier duda sobre los pagos o el aumento:

Plataforma Digital: El portal onpvirtual.pe funciona de manera ininterrumpida.

El portal funciona de manera ininterrumpida. Línea Telefónica: Marcando el (01) 634-2222 mediante el servicio “ONP Te escucha”.

Marcando el (01) 634-2222 mediante el servicio “ONP Te escucha”. Mensajería Instantánea: Escribiendo al WhatsApp 913 232 414.

Escribiendo al WhatsApp 913 232 414. Atención Física: Acudiendo a los centros de atención distribuidos en todo el territorio nacional.

VÍDEO RECOMENDADO: