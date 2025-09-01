La llegada de extranjeros a Estados Unidos se ha acentuado durante los últimos años, y hoy bajo el gobierno de Donald Trump, viene generando mayor repercusión como consecuencia de las deportaciones masivas ejecutadas. En ese sentido, la obtención de la denominada visa americana reviste de mayor importancia, y su emisión a partir de nuevos requisitos establecidos por parte del Departamento de Estado, genera que debas tomarlos en cuenta junto a cambios puntuales, a partir de fecha determinada oficialmente.

¿A PARTIR DE CUÁNDO ENTRAN EN VIGENCIA LOS CAMBIOS Y NUEVOS REQUISITOS PARA OBTENER LA VISA AMERICANA, SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE ESTADO?

Nuevos lineamientos entorno a la obtención de visa que ofrece el gobierno de Estados Unidos, hoy anuncia precisamente el Departamento de Estado mediante publicación a partir de la cual actualiza “las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista” que forma parte del trámite.

Según figura precisado de manera oficial, a partir del martes 2 de setiembre de 2025 los ciudadanos peruanos considerados como “no inmigrantes”, “incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79″, evitarán la cita pactada con la embajada de turno a fin de gestionar la emisión de dicho documento, solamente si llegan a cumplir alguno de los nuevos requisitos establecidos.

A propósito de las novedosas condiciones determinadas por el Departamento de Estado norteamericano actualizando la exención de entrevista para la obtención de visa a partir del 2 de setiembre, toma en consideración que los “no inmigrantes” solicitantes también deben respetar criterios tales como presentar petición en “su país de nacionalidad o residencia”, nunca habérseles negado una visa a menos que haya sido superada o condonada, y tampoco no tener alguna “inelegibilidad aparente o potencial”.

ESTOS GRUPOS DE SOLICITANTES SERÁN LOS ÚNICOS EXENTOS DE BRINDAR ENTREVISTA PARA OBTENER LA VISA ESTADOUNIDENSE

“Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1″.

“Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial”.

“Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad al momento de la emisión de la visa anterior”.

¿CUÁNTO CUESTA HOY TRAMITAR LA OBTENCIÓN DE VISA AMERICANA?

La visa americana hoy reviste de importancia a fin de que las personas interesadas en establecerse temporalmente en Estados Unidos, puedan viajar sin complicaciones y acceder directa, formal y legalmente considerando el tipo de categorías determinadas por el gobierno de Donald Trump mediante la Oficina de Asuntos Consulares.

Ahora para obtener dicho documento siendo ciudadano peruano, debes considerar la actualización de tarifas vigentes publicadas en el Registro Federal estadounidense el 28 de marzo de 2023, y que entró en vigor a partir del 17 de junio con la finalidad de adecuarte y estar apto económicamente ante dichos lineamientos y otras disposiciones compartidas por las autoridades migratorias del país norteamericano.

Según lo precisa la Embajada de Estados Unidos, la resolución emitida por el Departamento de Estado mediante la Oficina de Asuntos Consulares, dispone que el aumento tarifario para la emisión del visado por negocios o turismo, cueste 25 dólares más y ahora el monto ascienda a los $185 dirigidos a visitantes que soliciten el documento de autorización para extranjeros en las categorías B1 y B2, así como estudiantes e intercambio pactado.

Cabe resaltar, que asimismo el arancel establecido para otros tipos de clasificaciones basadas en peticiones por parte de trabajadores temporales que figuran en los esquemas diferenciados como H, L, O, P, Q y R, aumentaron desde el 17 de junio de 2023 de 190 a 205 dólares a nivel global.