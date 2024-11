El mes de diciembre es una de las épocas más esperadas por los trabajadores del sector público y privado del país, ya que recibirán sus gratificaciones y aguinaldo por las fiestas de fin de año (Navidad y Año Nuevo). Este beneficio económico, regulado por la Ley N° 27735, es un derecho otorgado por el empleador y se calcula en función al sueldo del trabajador, lo que permite a los peruanos cubrir ciertos gastos imprevistos o realizar compras durante las mencionadas celebraciones. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO PAGAN LA GRATIFICACIÓN DE DICIEMBRE 2024?

El pago de la gratificación a los trabajadores del país se debe realizar dentro de los primeros 15 días del mes, es decir, el segundo pago de gratificación que deben efectuar las empresas tiene como fecha límite hasta el 15 de diciembre. En todo caso, si no cumplen con este plazo, las empresas se exponen a sanciones económicas.

Las empresas y entidades del Estado tienen plazo para pagar la gratificación a sus trabajadores hasta la quincena de diciembre.

¿CUÁNTO ES LA MULTA QUE RECIBIRÁN LAS EMPRESAS POR INCUMPLIR EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN?

Las compañías y entidades del Estado tienen plazo desde el 1 de diciembre hasta la quincena del mismo mes para realizar el depósito de la gratificación a sus trabajadores. No obstante, si no cumplen con este derecho, pueden ser sancionadas con una multa, como parte del proceso de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa laboral. Esto puede resultar en la imposición de una sanción.

Las empresas y entidades del Estado tienen plazo para pagar la gratificación a sus trabajadores hasta la quincena de diciembre.

De este modo, si las empresas no cumplen con el pago de la gratificación, se enfrentarán a sanciones económicas considerables, ya que perjudicarían al trabajador. Por ejemplo, las MYPE podrían ser multadas con montos que oscilan entre S/2,227.50 y S/22,275, mientras que las empresas que no son MYPE podrían enfrentar multas que van de S/7,771.50 a S/129,294.

¿CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE LA GRATIFICACIÓN?

Los trabajadores deben tener en cuenta que para contar con el derecho al pago de gratificaciones en julio y diciembre, es necesario haber trabajado al menos un mes durante el semestre correspondiente, ya sea de enero a junio o de julio a diciembre. Por ello, si cumples con este requisito, podrás recibir las gratificaciones según lo establecido por la Ley de Gratificaciones.

FERIADOS QUE RESTAN EN EL CALENDARIO PERUANO 2024

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

¿CUÁLES SON LOS DÍAS NO LABORABLES RESTANTES EN PERÚ?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejen de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, para el sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables que restan para este 2024. Estos son:

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024.