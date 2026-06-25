La Oficina Nacional de Pensiones (ONP) recordó que los beneficiarios disponen de diversas modalidades para el cobro de sus pensiones, lo que permite reducir la necesidad de acudir físicamente a las agencias bancarias y, con ello, evitar aglomeraciones. Entre estas opciones se incluyen los depósitos en cuenta y otros mecanismos habilitados por las entidades financieras. Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP, señaló que los pagos se realizarán siguiendo estrictamente el cronograma oficial previamente establecido por la institución, sin modificaciones en las fechas programadas. Asimismo, precisó que el objetivo es garantizar un proceso ordenado y seguro para todos los pensionistas. En ese contexto, la institución reiteró el llamado a los pensionistas a informarse con anticipación sobre las fechas de pago y a utilizar los canales digitales o bancarios disponibles. Sin embargo, lo que aún genera expectativa entre los usuarios es cómo se distribuirá la atención en los días de mayor afluencia, especialmente en aquellas zonas donde la demanda suele concentrarse en pocas horas.

Esta es la fecha en que corresponde cobrar la gratificación por parte de la ONP, pero se respeta el cronograma

Los pensionistas de la ONP del régimen 19990 recibirán en julio un depósito adicional junto con su pensión habitual, beneficio que se otorga solo a un grupo específico de jubilados y derechohabientes, conforme a las condiciones establecidas por la institución. El abono se efectuará de acuerdo con el cronograma oficial y será depositado automáticamente en las cuentas bancarias de quienes cumplan los requisitos. Asimismo, precisó que los pensionistas de jubilación, viudez, orfandad y ascendencia pertenecientes a este régimen podrán disponer tanto de su pensión mensual como de la gratificación a partir del martes 7 de julio. Este pago extraordinario equivale al monto íntegro de la pensión y se entrega dos veces al año, en los meses de julio y diciembre. Sin embargo, la ONP aclaró que este beneficio no se extiende a todos los afiliados del sistema previsional. La gratificación está dirigida exclusivamente a los asegurados del régimen general, es decir, a aquellos que acreditan un mínimo de 20 años de aportes, cumpliendo así las condiciones exigidas para acceder a este pago adicional.

Conoce el cronograma de pago para pensionistas del régimen 19990 para el mes de julio según modalidad de la ONP

La ONP informó que el abono se realizará de forma automática en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios reciben habitualmente su pensión, por lo que no será necesario realizar ningún tipo de trámite adicional. Los pagos se ejecutarán conforme al cronograma oficial. De acuerdo con el calendario, los pensionistas cuyos apellidos paternos inician con las letras A, B o C cobrarán el martes 7 de julio; mientras que aquellos comprendidos entre D y L accederán al depósito el miércoles 8. Por su parte, los beneficiarios con apellidos que van de M a Q recibirán el pago el jueves 9, y quienes se ubican entre R y Z lo harán el viernes 10 de julio. En tanto, los pensionistas que han optado por la modalidad de pago a domicilio deberán esperar un cronograma distinto, programado entre el lunes 13 y el sábado 25 de julio. Este grupo será atendido de manera progresiva, siguiendo una ruta establecida para asegurar la entrega ordenada del beneficio.

¿Qué otros beneficios adicionales existen para jubilados de ONP especialmente a aquellos con edad avanzada a 80 años?

Además del pago mensual de pensiones, los afiliados que reciben una resolución favorable de jubilación pueden acceder a diversos beneficios adicionales contemplados en la normativa vigente. Estos derechos forman parte del sistema de protección previsional y se activan una vez que el asegurado es reconocido oficialmente como pensionista. Asimismo, uno de los principales beneficios es la cobertura de atención médica en EsSalud, la cual entra en vigencia desde el momento en que el jubilado recibe la resolución que le otorga la pensión. En ese sentido, Fermín Sáenz precisó que, ante una emergencia, el pensionista puede acudir a cualquier establecimiento de salud y manifestar su condición para ser registrado y atendido de inmediato. Por otro lado, el representante de la ONP recordó la existencia de la Bonificación por Edad Avanzada, dirigida a los pensionistas de jubilación que alcanzan los 80 años. Este beneficio se otorga de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales, y representa un incremento equivalente al 25% de la pensión mensual, según precisó la entidad.