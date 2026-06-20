Miles de trabajadores bajo el régimen CAS ya tienen una certeza para este julio de 2026 que recibirán una gratificación por primera vez gracias a la reciente ley que también les reconoce el derecho a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Asimismo, la confirmación llegó desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), despejando así las dudas sobre una posible postergación o una eventual impugnación de la norma. Sin embargo, esta información llega acompañada de una interrogante que mantiene en expectativa a los servidores públicos. Aunque el pago está garantizado, el monto exacto que recibirán aún no ha sido determinado. Desde el MEF señalaron que el principal desafío es definir cómo se implementará el beneficio en las distintas entidades estatales, debido a las diferencias presupuestales existentes.

¿En qué fecha se pagaría la gratificación para todos los trabajadores CAS anunciado por el MEF?

A pesar de las diferencias presupuestales en las distintas entidades la gratificación para los trabajadores CAS se abonaría durante julio, de acuerdo con el calendario habitual que siguen las entidades públicas. Asimismo, según las disposiciones vigentes por parte del Estado, el depósito tendría como fecha límite el 15 de julio, por lo que miles de servidores esperan recibir el beneficio dentro de la primera quincena del mes. Además, la medida marca un hito para este régimen laboral, cuyos trabajadores hasta ahora no accedían ni a gratificaciones ni a CTS. De esta manera, aunque la norma ya reconoce estos derechos en condiciones similares a otros regímenes del sector público, el monto exacto del primer pago aún está pendiente de definición y dependerá de las reglas de implementación que establezca el Ejecutivo.

MEF plantea aplicación gradual del beneficio pago de gratificación CAS. Conoce el pago que corresponde

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que, si bien algunas instituciones del Estado disponen de fondos suficientes para cubrir íntegramente la gratificación, otras enfrentan restricciones presupuestarias que dificultan su aplicación inmediata. Ante este escenario, el Ejecutivo analiza una implementación gradual del beneficio para evitar presiones sobre las cuentas fiscales. Asimismo, Acuña explicó que el primer desembolso podría situarse por debajo del monto contemplado en la ley, con incrementos progresivos en los años siguientes. De esta manera, para concretar esta propuesta, el Gobierno prevé remitir al Congreso una serie de iniciativas normativas que establecerán las reglas y plazos para la puesta en marcha de este nuevo derecho laboral. Diversas entidades públicas ya han comunicado que disponen del presupuesto necesario para cumplir con el beneficio.

Conoce el monto que el MEF ha presupuestado entregar en el CAS 2026 como gratificación del mes de julio

El ministro del MEF confirmó que los trabajadores CAS recibirán gratificación, aunque precisó que aún se evalúa el monto que podrán asumir las entidades públicas. Asimismo, explicó que la aplicación de la norma podría realizarse de manera gradual debido a las restricciones presupuestales que enfrentan algunas instituciones del Estado. Además, aclaró que la discusión ya no gira en torno a la entrega del beneficio, sino al importe que finalmente se abonará. Por otro lado, Acuña también descartó interpretaciones sobre una posible observación de la ley y recordó que esta decisión corresponde al Consejo de ministros. De esta manera, la norma aprobada contempla una gratificación equivalente a la remuneración del trabajador CAS, a diferencia del aguinaldo fijo de S/300 otorgado en otros regímenes públicos.