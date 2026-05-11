En el Perú, el desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para la población de menos recursos económicos. De esta manera, a través del Gobierno nacional, se busca compensar a miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes a través de un cronograma de pagos. Por ello, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas anunció una buena noticia para miles de exfonavistas: el inicio del pago para el nuevo grupo del Reintegro 5 en mayo 2026. Esta medida estará dirigida exclusivamente a más de 66 mil beneficiarios, entre ellos herederos de fonavistas fallecidos y otros, lo cual podrá ser consultado en la plataforma de la Secretaría Técnica del Fonavi. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DEL REINTEGRO 5 DEL FONAVI?

A través de sus plataformas oficiales, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas informó que, a través de su presidente Luis Luzuriaga, todos los exfonavistas que integren el nuevo padrón del Reintegro 5 podrán cobrar su dinero, llevando su DNI, a partir de este jueves 14 de mayo en el Banco de la Nación. De acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Ad Hoc, este padrón está conformado por 66 644 adultos mayores y se ha destinado cerca de S/ 222 millones de soles para pagar a este grupo. Asimismo, entre los principales beneficiarios se encuentran los exaportantes incluidos en las listas del 1 al 19 que recibieron un adelanto, pero que no fueron considerados en procesos de reintegro anteriores.

Eso no es todo, pues otros de los criterios a considerar incluyen a los fonavistas de 67 años a más, así como a los familiares de fonavistas fallecidos que hubieran alcanzado los 88 años o más (fecha de corte al 31 de mayo de 2026). Incluso, este padrón toma en cuenta a personas inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y jubilados por invalidez. Por último, anunciaron que la Resolución Administrativa será difundida en el diario oficial El Peruano, mientras que el padrón podrá ser consultado a través del portal web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENEN LOS CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS EN EL REGISTRO DEL FONAVI?

Los exafiliados que deseen recuperar sus aportes deben sustentar, con documentos, las contribuciones realizadas a lo largo de su trayectoria laboral. En la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi, el proceso se clasifica mediante cinco letras que distinguen cada fase de validación y desembolso. Estos son: