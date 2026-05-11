Por Redacción EC

En el Perú, el desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para la población de menos recursos económicos. De esta manera, a través del Gobierno nacional, se busca compensar a miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes a través de un cronograma de pagos. Por ello, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas anunció una buena noticia para miles de exfonavistas: el inicio del pago para el nuevo grupo del Reintegro 5 en mayo 2026. Esta medida estará dirigida exclusivamente a más de 66 mil beneficiarios, entre ellos herederos de fonavistas fallecidos y otros, lo cual podrá ser consultado en la plataforma de la Secretaría Técnica del Fonavi. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.