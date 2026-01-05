Actualmente, muchos peruanos forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y reciben mensualmente los beneficios otorgados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Entre las funciones de dicha entidad pública es administrar los aportes de los trabajadores con el fin de que, al cumplir los requisitos de edad y años de contribución, puedan acceder a una pensión de jubilación, invalidez, viudez, orfandad o ascendencia. Precisamente, tras el inicio del 2026, el gobierno de José Jerí anunció el incremento de la pensión máxima hasta S/ 1 000 para sus miles de afiliados. Sin embargo, esta situación podría cambiar de manera favorable para ciertos adultos mayores, ya que podrían cobrar hasta S/ 1 250, siempre que cumplan con algunos requisitos indispensables. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A UNA PENSIÓN DE S/ 1 250 EN LA ONP?

A través del Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, publicada en el diario oficial El Peruano, se estableció un reajuste para los pensionistas que estén bajo el régimen de la Ley 19990 de la ONP, obteniendo un tope máximo de hasta S/ 1 000 (antes S/ 893). Esta medida está dirigida exclusivamente para los pensionistas con jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que cuenten con el reconocimiento de una pensión definitiva hasta el 31 de diciembre del 2025. En cuanto a los adultos mayores que reciban una jubilación, la medida alcanza a aquellas otorgadas a afiliados que acrediten al menos 20 años de aportes, lo que llevará a un aumento de hasta S/ 100.

#SNP #ONP #aumento ♬ sonido original - ONP Oficial @onpoficial 🎥 ¿Eres pensionista del régimen 19990 del Sistema Nacional de Pensiones? En este video te explicamos, de forma clara y sencilla 💫, en qué consiste el reciente incremento de las pensiones. ⚠️ Recuerda: el pago de las pensiones con el incremento correspondiente se realizará junto con el abono de febrero de 2026, debido a que la planilla del mes de enero ya se encuentra procesada, considerando la cantidad de pensionistas que administra el SNP. #ElPerúATodaMáquina #pensiones

Por otra parte, para quienes hayan percibido un aumento previo en virtud de la Ley n.º 32123, se abonará el monto adicional correspondiente a fin de completar el beneficio establecido. Así, si bien se ha establecido el monto máximo, existe la posibilidad de que los afiliados reciban el 25 % más en su pensión gracias a la Bonificación por edad avanzada (BEA). Es decir, los jubilados podrían recibir cerca de S/ 1 250 mensuales, siempre que haya cumplido 80 años en adelante y recibido una pensión máxima de S/ 1 000. Esto se verá reflejado en su boleta de pago como “BONIF POR EDAD AVANZADA”, según comparte Infobae.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL BONO DE ESCOLARIDAD 2026?

Mediante el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF, en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se dispuso que los trabajadores del sector público y pensionistas del Decreto Ley 20530 reciban S/ 400 por concepto del Bono de Escolaridad 2026. El estipendio será abonado por única vez en el pago de planillas de enero, mientras que los docentes contratados y los auxiliares de educación recibirán el abono recién en junio de 2026, de acuerdo con lo establecido en la ley.

“La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/400. Para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago de la bonificación por escolaridad, cuyo monto corresponde al señalado en el presente literal, se incluye en la planilla de pagos del mes de junio”, señala el texto de Presupuesto Público para el 2026.