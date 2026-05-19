A pocas semanas de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral 2026 este domingo 7 de junio, miles de ciudadanos peruanos se preguntan si es posible elegir un nuevo local de votación o si se mantendrán las mismas sedes de la primera vuelta. Ante las constantes dudas sobre el padrón electoral, las multas y las disposiciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Puedo cambiar de local de votación para la segunda vuelta electoral?

No, no es posible cambiar de local de votación para la segunda vuelta del 7 de junio. La ONPE informó que el padrón electoral se encuentra cerrado de manera definitiva desde el año pasado. Por lo tanto, todos los ciudadanos deberán acudir a votar exactamente al mismo centro de sufragio y mesa que les fue asignada en la primera vuelta del pasado 12 de abril.

Si por motivos laborales, de salud o viaje te encuentras lejos de tu local, deberás planificar tu traslado con anticipación, ya que no se habilitarán excepciones ni nuevas solicitudes en la plataforma “Elige tu local de votación” para este balotaje.

Si actualicé mi dirección en el DNI, ¿cambia mi lugar de votación?

Una de las búsquedas más recurrentes en Reniec es si el cambio de domicilio en el DNI modifica el lugar de votación a última hora. La respuesta es no.

Cualquier actualización de datos o rectificación de domicilio realizada durante el año 2026 solo tendrá vigencia para futuros procesos electorales. Para la elección presidencial de este 7 de junio, se sigue rigiendo bajo el padrón cerrado preexistente, por lo que tu centro de votación no sufrirá variaciones por este trámite.

¿La ONPE puede cambiar mi local de votación a última hora?

Por regla general, la ONPE no modificará los locales de votación para la segunda vuelta. Sin embargo, existen excepciones logísticas de fuerza mayor.

Antes de la primera vuelta, la institución tuvo que reasignar a cerca de 33,000 ciudadanos debido a la pérdida de infraestructura o falta de disponibilidad de aproximadamente 200 locales (principalmente en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad).

¿Cómo saber si fui reubicado?: En caso ocurra una emergencia con tu local, la ONPE notificará el cambio a través del correo electrónico que registraste en sus aplicativos.

En caso ocurra una emergencia con tu local, la ONPE notificará el cambio a través del correo electrónico que registraste en sus aplicativos. Recomendación: La guía oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sugiere reconfirmar tu ubicación exacta en el link de la ONPE días antes de la jornada electoral.

LINK ONPE: ¿Cómo saber dónde me toca votar en la segunda vuelta?

Para evitar demoras y confusiones el domingo 7 de junio, sigue estos pasos para consultar tu local de sufragio de forma gratuita:

Ingresa a la plataforma oficial: consultaelectoral.onpe.gob.pe. Digita tu número de DNI. Haz clic en “Consultar”. El sistema te mostrará detalladamente:

💡 Consejo: Guarda una captura de pantalla de los resultados en tu celular para ubicar tu mesa rápidamente al llegar al centro educativo o local asignado.

Preguntas frecuentes sobre las Elecciones 2026

¿Los miembros de mesa serán los mismos el 7 de junio?

Sí. Los ciudadanos que fueron seleccionados como miembros de mesa (titulares y suplentes) para la primera vuelta deberán cumplir exactamente la misma función en esta segunda vuelta.

¿Habrá pago para los miembros de mesa en el balotaje?

Sí, la ONPE mantendrá la compensación económica para los miembros de mesa que cumplan con su labor y firmen el acta de sufragio. El cronograma de cobro se habilitará días después de la elección.

¿De cuánto es la multa por no votar?

Las multas por omisión al voto son escalonadas y dependen de la clasificación distrital del votante (no pobre, pobre o pobre extremo) según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Estas multas se acumulan a las que se hayan generado en la primera vuelta de abril.