El 12 de abril, los peruanos tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio en el marco de las Elecciones Generales 2026. Con el objetivo de garantizar una participación sin contratiempos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha emitido una serie de recomendaciones, especialmente dirigidas a quienes poseen un Documento Nacional de Identidad (DNI) que ya no cuenta con espacio disponible para el holograma tradicional. Entre los temas que generan dudas entre los ciudadanos peruanos mayores de edad de cara a las Elecciones Generales 2026, más allá de la vigencia del DNI, destaca la preocupación por el espacio destinado al pegado del sticker holográfico, un requisito clave para validar el sufragio. A continuación, te contaremos cómo debes proceder en una situación así, además de otros detalles importantes sobre el venidero proceso electoral.

Elecciones Perú 2026: descubre qué hacer si tu DNI ya no puede recibir más hologramas

El holograma, que funciona como constancia de votación, se adhiere directamente al DNI de cada elector. De cara al domingo 12 de abril, no será necesario renovarlo para que cumpla su función de manera válida durante las elecciones.

De esa forma, y según lo precisa RENIEC de manera oficial, los ciudadanos peruanos mayores de edad, y durante las Elecciones Generales 2026, recibirán el pegado de sticker holográfico en el mismo lugar del último colocado, y así sin que requieras tramitar de manera previa, el cambio o sustitución de tu DNI.

Qué dice el Reniec sobre cambiarse de dirección en el DNI y la posibilidad de votar sin problemas en las Elecciones Generales

A nivel nacional, el Perú vivirá histórica jornada cuando durante fecha puntual del 2026, las Elecciones Generales terminen llevándose a cabo, y millones de ciudadanos portando DNI, se dirijan a su respectivo local de sufragio para elegir a nuevo presidente.

En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer que si bien continúa siendo posible cambiar la dirección del domicilio consignado en dicha credencial, el Reniec refiere que ahora ya no aplica para los venideros comicios tras cierre de padrón electoral ocurrido el último 14 de octubre.

Ya sin chance de modificar local de sufragio para emitir voto durante las Elecciones Generales 2026, igualmente recuerda que puedes llevar a cabo la actualización como tal, y tramitar el cambio a partir de la presentación de los siguientes documentos tras cancelar vía Yape, Banco de la Nación (BN), o mediante Págalo.pe, el monto de S/30 hasta el 12 de abril si portas DNI azul, S/41 por DNI electrónico, y S/16 por DNI de menor de edad:

-01 recibo de servicios públicos (agua, luz, internet u otros) o comprobante original del pago de un tributo municipal con antigüedad no mayor a 6 meses.

Link para conocer si eres miembro de mesa

El próximo domingo 12 de abril, millones de peruanos deberán acudir a las urnas para votar por su próximo presidente de la República, diputados y senadores, quienes se mantendrán en el poder por cinco años. Es así que, tras llevarse a cabo el sorteo de los miembros de mesa, en la que se eligieron cerca de 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma llamada “Consulta de miembros de mesa” (LINK), que permite conocer, con solo colocar el DNI, si fueron seleccionados para ejercer este deber cívico (titular o suplente).

Asimismo, la ONPE informó que los miembros de mesa recibirán una serie de beneficios, como una compensación económica equivalente al 3 % de una UIT, es decir, S/ 165. Además, tendrán derecho a un día de descanso remunerado en el trabajo. Por otro lado, de acuerdo con información brindada por la entidad pública, se pondrá a disposición de la población una página web para conocer el local de votación con los detalles correspondientes. Aunque, durante estos días los ciudadanos están recibiendo correos en los que se les informa cuál de sus tres opciones fue seleccionada para estos comicios.