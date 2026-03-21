Por Redacción EC

Culminaba el mes de enero 2026, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hacía noticia dando a conocer los resultados de sorteo que establecía a los más de 800 mil peruanos elegidos para desempeñar el cargo de miembros de mesa durante los comicios del 12 de abril. Al respecto, y como parte de lo que conlleva la celebración de las Elecciones Generales, dicho organismo hoy pone a disposición de los ciudadanos escogidos con la finalidad de asumir ese rol en particular, la plataforma a partir de la cual pueden descargar una credencial cuya obtención también figura disponible presencialmente.

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