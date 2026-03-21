Culminaba el mes de enero 2026, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hacía noticia dando a conocer los resultados de sorteo que establecía a los más de 800 mil peruanos elegidos para desempeñar el cargo de miembros de mesa durante los comicios del 12 de abril. Al respecto, y como parte de lo que conlleva la celebración de las Elecciones Generales, dicho organismo hoy pone a disposición de los ciudadanos escogidos con la finalidad de asumir ese rol en particular, la plataforma a partir de la cual pueden descargar una credencial cuya obtención también figura disponible presencialmente.

ASÍ PUEDES DESCARGAR LA CREDENCIAL QUE TE ACREDITA COMO MIEMBRO DE MESA DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2026

Las Elecciones Generales 2026 se aproximan, siendo la fecha del 12 de abril aquella programada para que millones de peruanos escojan a tanto presidente como senadores y diputados, por ejemplo, y en esa línea los miembros de mesa deban cumplir con la responsabilidad de facilitar el sufragio.

Con respecto a la celebración de dichos comicios, resulta importante destacar que la credencial como tal, termina sirviendo para la identificación de cada ciudadano peruano elegido bajo sorteo, y cuyas funciones figuran determinadas a fin de recibir tanto día libre como compensación económica puntual.

Hoy la ONPE precisamente habilita la plataforma de Consulta Electoral donde los miembros de mesa escogidos para cumplir función específica durante las Elecciones Generales 2026, pueden realizar la descarga del mencionado documento, y así portarlo en dispositivo móvil sin requerir de trámites presenciales.

Solamente necesitas colocar tu número de DNI para acceder a una página que además te permite revisar datos referente a la votación misma, y si efectivamente, por ejemplo, te corresponde cumplir con dicha función remunerada.

LAS OTRAS FORMAS DE OBTENER CREDENCIAL QUE TE PERMITIRÁ IDENTIFICARTE COMO MIEMBRO DE MESA, SEGÚN LA ONPE

A nivel nacional, hoy son 834 mil 660 los ciudadanos que desempeñarán el cargo de miembros de mesa, y durante la jornada programada para el 12 de abril donde cada uno debe portar digital o físicamente su respectiva credencial.

En relación a la obtención de dicho documento proporcionado por parte de la ONPE, resulta importante enfatizar que también puede conseguirse visitando la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) correspondiente a tu jurisdicción, o simplemente esperando recibir a personal del organismo autónomo, y encargado de realizar la entrega efectiva.

Tal y como lo mencionamos líneas arriba, recuerda que si te corresponde cumplir con las funciones de un miembro de mesa durante la celebración de las Elecciones Generales del 12 de abril, y terminas asistiendo de manera regular, recibirás una compensación económica ascendente a los 165 soles, y día de descanso no compensable válido para trabajadores del sector público y privado.