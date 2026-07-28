Por Redacción EC

Las celebraciones por Fiestas Patrias no solo estarán marcadas por desfiles, actividades cívicas y reuniones familiares. Este año, el patrimonio cultural también será protagonista gracias a una iniciativa del Ministerio de Cultura que permitirá a miles de personas recorrer museos y sitios arqueológicos sin pagar entrada. La medida busca acercar a la ciudadanía a la historia, el arte y la diversidad cultural del país, convirtiendo el feriado largo en una oportunidad para redescubrir algunos de los espacios más representativos del Perú.