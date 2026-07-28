Las celebraciones por Fiestas Patrias no solo estarán marcadas por desfiles, actividades cívicas y reuniones familiares. Este año, el patrimonio cultural también será protagonista gracias a una iniciativa del Ministerio de Cultura que permitirá a miles de personas recorrer museos y sitios arqueológicos sin pagar entrada. La medida busca acercar a la ciudadanía a la historia, el arte y la diversidad cultural del país, convirtiendo el feriado largo en una oportunidad para redescubrir algunos de los espacios más representativos del Perú.

Ingreso gratuito durante tres días

Como parte de las actividades por el aniversario de la Independencia, el Ministerio de Cultura dispuso el ingreso libre a los museos y sitios arqueológicos que administra en distintas regiones del país. El beneficio estará vigente durante los días 27, 28 y 29 de julio, permitiendo que los visitantes disfruten de estos espacios sin costo alguno.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 000221-2026-MC, que establece una tarifa promocional de S/0,00 para quienes cumplan con los requisitos establecidos. El acceso se realizará respetando el horario habitual de funcionamiento de cada recinto cultural.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El ingreso gratuito estará disponible para todos los ciudadanos peruanos y también para los extranjeros que acrediten residencia en el país. De esta manera, miles de familias, estudiantes y turistas residentes podrán aprovechar el feriado para conocer o volver a visitar importantes espacios dedicados a la conservación del patrimonio nacional.

Las autoridades esperan que esta iniciativa incentive una mayor participación del público en actividades culturales y fortalezca el vínculo de la población con la historia y la identidad del Perú.

Museos y espacios que podrás visitar

Entre los recintos que formarán parte de esta jornada especial figuran algunos de los más emblemáticos del país, como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo de Arte Italiano y el Museo José Carlos Mariátegui, además de otros museos y sitios arqueológicos administrados por el Ministerio de Cultura.

Cada uno de estos espacios ofrece exposiciones permanentes y temporales que permiten conocer distintos periodos de la historia peruana, desde las civilizaciones prehispánicas hasta los procesos sociales y culturales más recientes.

Una oportunidad para acercarse a la historia del Perú

La apertura gratuita de estos recintos representa una alternativa diferente para disfrutar el feriado largo de Fiestas Patrias. Más allá del descanso y las celebraciones, la iniciativa invita a recorrer lugares que resguardan parte de la memoria del país y a valorar el legado histórico y cultural que identifica a los peruanos. Así, el patrimonio nacional se convierte en una opción accesible para quienes deseen aprovechar estos días libres aprendiendo y compartiendo en familia.

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