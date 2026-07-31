La confianza y el respeto por la privacidad son elementos fundamentales dentro de cualquier relación de pareja. Sin embargo, existen situaciones que pueden generar dudas sobre los límites entre la vida sentimental y el derecho a la intimidad de cada persona. En el Perú, la normativa contempla determinadas acciones relacionadas con la vulneración de la privacidad que podrían tener consecuencias legales. Entre ellas, revisar el celular de la pareja sin autorización se ha convertido en un tema de debate, debido a que podría involucrar la afectación de derechos personales como la confidencialidad y la protección de la información privada.

¿Es ilegal revisar el celular de tu pareja? Un especialista aclara la duda

Actualmente, el Código Penal cuenta con artículos donde se establecen los lineamientos bajo los cuales pueden hasta encarcelarte, y terminan determinándose las sanciones en contra de quienes atenten contra la intimidad de otra persona.

Con respecto a ello, el Poder Judicial (PJ) mediante la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, llama la atención dando a conocer desde inicios de año, que estando en pareja de enamorados o esposos, la revisión de celular sin consentimiento figura establecida como violencia psicológica, según Ley 30364, y le da potestad a una de las partes de poder denunciar el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo a lo expresado por André Sota como docente de la UPC, cuya consulta recibida estuvo a cargo de La República, dicho acto representa una invasión a la privacidad que es castigada con pena no mayor a los 2 años de cárcel efectiva.

“Será delito en la medida en que la persona observe, escuche o registre un hecho, palabra, escrito o imagen”, dijo además entorno al Artículo 145 del Código Penal, mientras la Ley 30096 admite lo propio, pero orientado hacia el ámbito informático donde el acceso a información privada puede terminar privándote la libertad.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

Desde las redes sociales, la Corte Superior de Justicia de Lima Sur profundiza en el tema, e informa que “revisar el celular de tu pareja o esposo/a sin su autorización es una invasión a su privacidad y está considerado como violencia psicológica según la Ley 30364″.

Si necesitas realizar denuncia porque hicieron uso de tu dispositivo móvil sin que lo consientas, debes realizar presentación de querella ante juez del PJ, y así estarás asegurando la imposición de sanciones penales o administrativas dirigidas a esa persona transgresora.