El Congreso de la República evalúa un nuevo proyecto que busca mejorar la situación económica de los adultos mayores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Se trata de una propuesta impulsada por el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, del Grupo Parlamentario Somos Perú, que plantea un incremento significativo en las pensiones para quienes han dedicado décadas de trabajo y aportes al sistema previsional.

El proyecto de ley N.° 8632/2024-CR busca garantizar que los jubilados mayores de 65 y 80 años accedan a un monto más justo, acorde con el costo de vida actual. De aprobarse, la pensión podría elevarse hasta el equivalente a una cuarta parte de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, S/ 1,337.50. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿A QUÉ EDAD LOS JUBILADOS PUEDEN RECIBIR UNA PENSIÓN DE S/ 1,337?

Según la propuesta legislativa, los afiliados mayores de 80 años serían los primeros en recibir automáticamente una pensión equivalente a un cuarto de la UIT vigente, que en 2025 asciende a S/ 5,350. Esto significa que su pensión mínima pasaría a S/ 1,337.50.

Por otro lado, los mayores de 65 años también serían beneficiados, aunque de forma progresiva. Ellos recibirían un aumento anual del 5 % sobre la pensión que perciben, hasta alcanzar el mismo tope de S/ 1,337.50. El objetivo es que, con el paso de los años, todos los jubilados mayores de 65 logren este nivel de ingreso.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER A ESTE INCREMENTO?

Para recibir el beneficio, los jubilados deberán haber aportado más de 20 años al Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP. Solo quienes cumplan este requisito podrán acogerse al aumento.

Además, la norma deja en claro que el beneficio es personal e intransferible, por lo que no podrá heredarse ni transferirse a cónyuges o hijos menores de edad, según informa la plataforma El Men.

¿POR QUÉ SE PROPONE ESTE AUMENTO EN LAS PENSIONES?

El congresista Cordero Jon Tay argumenta que el incremento busca compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación y el aumento del costo de vida. En la exposición de motivos se sostiene que “los adultos mayores enfrentan serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas, y el actual monto de S/ 600 es insuficiente para garantizarles una vida digna”.

Asimismo, se resalta que un incremento no solo beneficiaría a los jubilados, sino que también impulsaría la economía local, ya que “estas pensiones suelen destinarse a la compra de alimentos, medicinas y servicios esenciales, dinamizando el comercio y el empleo”.

¿CÓMO SE IMPLEMENTARÁ Y SUPERVISARÁ EL PAGO?

El proyecto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con la ONP y el RENIEC, deberá crear un sistema de información y control. Este mecanismo permitirá identificar a los beneficiarios mayores de 80 años, monitorear los pagos y actualizar los registros en caso de fallecimiento para evitar cobros indebidos.

¿CUÁNDO SE APLICARÍA LA MEDIDA?

De aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo tendría 60 días calendario para emitir el reglamento correspondiente y ponerla en marcha. El documento concluye que el incremento no generará un nuevo gasto para el Estado, ya que se financiará con los recursos previstos en el presupuesto anual aprobado por el MEF.