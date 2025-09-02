Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hasta la fecha se han entregado más de un millón de DNI electrónicos 3.0 a nivel nacional, lo que garantiza mayor seguridad y confidencialidad a los ciudadanos. En ese contexto, se anunció que a partir de ahora solo se emitirá este nuevo documento de identidad que tendrá nuevos años de vigencia en el país, por lo que se dejará de lado el tradicional DNI azul y amarillo. No obstante, con la entrada en vigor de esta medida, han surgido dudas entre la ciudadanía respecto a la validez de los documentos convencionales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿HASTA CUÁNDO PODRÁN CIRCULAR LOS DNI AZUL Y AMARILLO EN PERÚ?

Antes de finalizar agosto, a través de la Resolución Jefatural 144-2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que, en adelante, los ciudadanos peruanos solo recibirán el DNI electrónico 3.0, reemplazando al tradicional DNI azul para adultos y al DNI amarillo. De esta manera, estos documentos mantendrán su vigencia hasta el día que caduquen, por lo que no será necesario aún su renovación, inscripción, duplicado o rectificación de datos.

En el caso del precio del nuevo DNI electrónico 3.0, según el Reniec, los ciudadanos podrán obtener su cédula a un precio similar a los demás documentos, es decir, a S/ 30 para personas de 17 años o más y S/ 16 para menores de edad hasta el próximo 31 de diciembre de 2025. Es importante mencionar que este proceso de transición busca asegurar la seguridad, integridad y confiabilidad en la identificación de los ciudadanos peruanos, promoviendo al mismo tiempo la implementación de tecnología avanzada en todo el país.

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO DNI ELECTRÓNICO 3.0 EN EL PERÚ

De acuerdo con el Reniec, hasta la fecha más de un millón de peruanos cuentan con el nuevo DNI electrónico 3.0, que tendrá una vigencia de 10 años para adultos y 3 años para menores hasta los 12 años. Entre las principales ventajas del nuevo documento se encuentra su fabricación en policarbonato y la incorporación de un chip criptográfico, que asegura la confidencialidad y protección de los datos personales. Eso no es todo, el nuevo sistema incorpora un código QR que permitirá a autoridades y organizaciones verificar de manera automática la autenticidad de la identidad, tanto en plataformas digitales como en soportes físicos.