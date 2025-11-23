El Ministerio de Economía y Finanzas oficializó un ajuste relevante dentro de la comisión encargada de la devolución de los aportes del Fonavi, una modificación que se concretó mediante una resolución ministerial publicada esta semana y que llega en medio de los preparativos para un nuevo pago a miles de beneficiarios. A continuación, te contamos cuál es el cambio y qué implicancias tiene para los aportantes.

¿CUÁL ES EL CAMBIO OFICIALIZADO POR EL MEF?

El Ministerio de Economía y Finanzas dejó sin efecto la designación de Marielle Door Salas como representante en la Comisión Ad Hoc del Fonavi y, en su lugar, nombró a Ignacio Martínez Ventura. La resolución recuerda que la participación de tres delegados del MEF en este grupo está respaldada por las normas que han ido ajustando su estructura.

¿QUÉ PAPEL CUMPLE LA COMISIÓN AD HOC?

Este grupo de trabajo es el encargado de organizar y ejecutar el proceso de devolución de los aportes del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Su composición ha sido modificada por distintas leyes para precisar sus funciones y asegurar la presencia de representantes del MEF.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LISTA 22 DEL FONAVI?

Antes de finalizar el 2025, la Asociación Federación Nacional de Fonavistas (Fenaf Perú) anunció una buena noticia para los fonavistas: el pago de la Lista 22 a nivel nacional.

La lista 22 comprende a fonavistas que nunca han cobrado sus aportes y cuyos periodos de contribución ya fueron verificados. Esta relación considera tres tipos de beneficiarios:

Adultos mayores con aportes acreditados.

Personas asociadas a proyectos de agua y desagüe financiados con recursos del Fonavi.

Usuarios que recibieron préstamos del Banco de Materiales para la compra de calaminas.

De acuerdo con la estimación del representante fonavista Jorge Milla, el padrón podría incluir entre 40.000 y 60.000 beneficiarios.

El pago está previsto entre la tercera y cuarta semana de diciembre e incorpora también a los herederos de fonavistas fallecidos que, de seguir con vida, tendrían 80 años o más, según informa el diario La República.

(Fuente: El Peruano)

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL FONAVI?

Hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fonavi que aún no han cobrado puedan verificar si les corresponde hacerlo. A su vez, también existen 21 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación.

En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar los cobros pendientes con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos:

Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi. Digita tu número de DNI o carnet de extranjería. Ingresa el código captcha. Finalmente presiona la opción ‘Consultar’.

¿QUÉ ES EL FONAVI?

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), fundado en 1979, tenía como objetivo ayudar a los trabajadores a conseguir una vivienda propia. Con fondos de empleados, empleadores y el Estado, otorgaba préstamos para comprar o construir casas. Lamentablemente, debido a problemas de administración, fue clausurado en 1998 y reemplazado por el programa Mivivienda.

Desde su cierre, los contribuyentes, conocidos como fonavistas, han exigido la devolución de sus aportes. Si bien un referéndum en 2010 les dio la razón, el proceso de devolución ha sido largo y complejo debido a problemas burocráticos. Actualmente, los pagos están siguiendo su curso, priorizando a los más necesitados.