Miles de exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) todavía pueden cobrar devoluciones de sus aportes en el Banco de la Nación. Pese a que ya se han aprobado 21 listas y tres grupos de reintegro, una parte importante de beneficiarios no ha retirado el dinero asignado en pagos anteriores y sus depósitos siguen activos.

Además, este mes avanza la expectativa por el cuarto reintegro, que será oficializado en los próximos días e incluirá a más de 70.000 fonavistas, así como a herederos de adultos mayores fallecidos. A continuación, te contamos cuáles son los pagos que están disponibles en este mes.

¿CUÁLES SON LOS PAGOS DEL FONAVI QUE SIGUEN ACTIVOS EN AGOSTO 2025?

Actualmente, se mantienen habilitados los cobros de las listas del 1 al 21 y de los grupos de reintegro 1, 2 y 3. Los fonavistas que pertenecen a estos padrones, pero que no retiraron su dinero en la fecha original, pueden acudir al Banco de la Nación con su DNI para hacerlo. No se han generado nuevas listas, sino que se han reactivado pagos anteriores para los rezagados.

¿CÓMO SABER SI TENGO UN MONTO PENDIENTE POR COBRAR?

La Secretaría Técnica del Fonavi cuenta con una plataforma en línea que permite verificar si un beneficiario tiene pagos pendientes. Para consultarlo, se debe ingresar a este enlace, seleccionar el tipo de documento, escribir el número, introducir el código CAPTCHA y presionar “Consultar”. El sistema informará si hay un desembolso activo a nombre del solicitante.

¿QUÉ LISTAS Y REINTEGROS ESTÁN DISPONIBLES?

Listas 1 a 19: Pagos parciales reactivados para quienes no cobraron en su momento.

Lista 20: Beneficiarios que no acudieron en diciembre de 2023, aún pueden retirar su dinero.

Lista 21: Publicada en diciembre de 2024, se consulta en este enlace.

Reintegro 1: Fonavistas de 80 años a más, parte de las listas 1 a 19.

Reintegro 2: Personas de 75 a 79 años y herederos de beneficiarios fallecidos de 93 años en adelante.

Reintegro 3: Incluye a fonavistas de 70 a 74 años y herederos de personas fallecidas de entre 80 y 92 años.

¿CUÁNDO SERÁ EL PAGO DEL CUARTO REINTEGRO?

El representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, Jorge Milla, confirmó que el cuarto reintegro se pagará a finales de agosto de 2025. Una vez publicado el padrón en el diario oficial El Peruano, los beneficiarios podrán verificar su inclusión en la web oficial y cobrar en el Banco de la Nación presentando su DNI, según explica la plataforma AP Noticias.