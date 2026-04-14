Por Redacción EC

En un hecho inédito, se llevaron a cabo las Elecciones Generales 2026 este domingo 12 y lunes 13 de abril, debido a una serie de inconvenientes en la instalación de más de 200 mesas en Lima y en dos circunscripciones del extranjero. Así, según la encuesta de Datum, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se ubica en el primer lugar con el 16,9 % de los votos, mientras que el segundo posiciona a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con el 14,9 % de los sufragios, lo que aparentemente ambos se enfrentarían en una segunda vuelta el próximo 7 de junio. Este proceso electoral resultó clave, ya que, además de elegir al nuevo jefe de Estado, se definió la composición de un Congreso bicameral tras 34 años, con 130 diputados, 60 senadores y 15 representantes al Parlamento Andino entre titulares y suplentes. En ese contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó a la población que no se acercó a sufragar que tienen la posibilidad de solicitar la dispensa o justificación de multa electoral, siempre que se cumpla algunos requisitos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.