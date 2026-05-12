Resumen

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Roberto Burneo, presidente del JNE, juró al cargo en su condición de representante del Poder Judicial (juez supremo) (Foto: César Campos / El Comercio)
Roberto Burneo, presidente del JNE, juró al cargo en su condición de representante del Poder Judicial (juez supremo) (Foto: César Campos / El Comercio)
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Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció el inicio de los procesos “individuales de evaluación parcial de desempeño” a 256 jueces y 234 fiscales a nivel nacional, entre los que figura el también magistrado supremo Roberto Burneo, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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