La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció el inicio de los procesos “individuales de evaluación parcial de desempeño” a 256 jueces y 234 fiscales a nivel nacional, entre los que figura el también magistrado supremo Roberto Burneo, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En octubre del 2024, la Sala Plena del Corte Suprema eligió a Burneo como su representante ante el JNE y, en consecuencia, asumió la presidencia de la institución electoral para le período 2024-2028.

“La Evaluación Parcial de Desempeño es un procedimiento aplicado a los magistrados titulares cada tres años y seis meses, desde su nombramiento o última ratificación, y busca fortalecer el sistema de justicia, al promover una justicia confiable, eficaz, eficiente e idónea”, explica la JNJ.

En una nota de prensa, la Junta Nacional de Justicia precisa que el cronograma contempla reuniones de coordinación con la Academia de la Magistratura, del 5 al 18 de junio del presente año".

También señala que “el apersonamiento de los jueces y fiscales” para el referido proceso será desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio.

Detalla que del 11 de junio hasta el 12 de octubre, la comisión, junto a un equipo multidisciplinario, “ejecutará la metodología de evaluación” y “la presentación de los alcances y la naturaleza del procedimiento de evaluación”.

Entre el 13 de octubre y el 16 de noviembre, se formularán los informes individuales de evaluación parcial del desempeño y desde el 17 de noviembre se elevarán los expedientes de cada magistrado al Pleno de la JNJ para su conocimiento y aprobación.

Según el cronograma, del 1 al 7 de diciembre, los informes individuales aprobados por el Pleno serán notificados a los “evaluados” y entre el 8 y 18 de diciembre se realizará la evaluación final con la Academia de la Magistratura.