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JNJ evaluará desempeño de Roberto Burneo, en su condición de juez supremo, como parte del proceso a cerca de 500 magistrados
Junta Nacional de Justicia anuncia “procedimientos individuales de evaluación parcial de desempeño de 256 jueces y 234 fiscales”, entre los que se encuentra el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
“La Evaluación Parcial de Desempeño es un procedimiento aplicado a los magistrados titulares cada tres años y seis meses, desde su nombramiento o última ratificación, y busca fortalecer el sistema de justicia, al promover una justicia confiable, eficaz, eficiente e idónea”, explica la JNJ.
En una nota de prensa, la Junta Nacional de Justicia precisa que el cronograma contempla reuniones de coordinación con la Academia de la Magistratura, del 5 al 18 de junio del presente año".
También señala que “el apersonamiento de los jueces y fiscales” para el referido proceso será desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio.
Detalla que del 11 de junio hasta el 12 de octubre, la comisión, junto a un equipo multidisciplinario, “ejecutará la metodología de evaluación” y “la presentación de los alcances y la naturaleza del procedimiento de evaluación”.
Entre el 13 de octubre y el 16 de noviembre, se formularán los informes individuales de evaluación parcial del desempeño y desde el 17 de noviembre se elevarán los expedientes de cada magistrado al Pleno de la JNJ para su conocimiento y aprobación.
Según el cronograma, del 1 al 7 de diciembre, los informes individuales aprobados por el Pleno serán notificados a los “evaluados” y entre el 8 y 18 de diciembre se realizará la evaluación final con la Academia de la Magistratura.