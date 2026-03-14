Por Manuel Gomez

En la actualidad, se presentan ciertas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a las pruebas de admisión y sistema educativo, logrando que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con la finalidad de ingresar a algunas de ellas. Concretamente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se encuentra en un nuevo proceso de admisión, por lo que durante estas semanas viene desarrollando su examen de admisión 2026. Por su parte, la rectora Jeri Ramón indicó que, en la actual prueba de ingreso, las carreras de Ciencias de la Salud reúnen a 9 492 postulantes, cifra que equivale al 32,2 % del total de inscritos y las posiciona como el grupo académico con mayor demanda, mientras que las mujeres postulantes inscritas llegan a 14 260, que corresponde al 51 % del total. Por ello, en esta oportunidad, la Decana de América advirtió a los estudiantes que competirán por una vacante en el área de Medicina Humana lo que deben llevar para rendir el examen este fin de semana. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.