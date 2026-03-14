En la actualidad, se presentan ciertas universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas en cuanto a las pruebas de admisión y sistema educativo, logrando que sus postulantes se preparan arduamente en materias como matemáticas, ciencias y comunicación, con la finalidad de ingresar a algunas de ellas. Concretamente, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se encuentra en un nuevo proceso de admisión, por lo que durante estas semanas viene desarrollando su examen de admisión 2026. Por su parte, la rectora Jeri Ramón indicó que, en la actual prueba de ingreso, las carreras de Ciencias de la Salud reúnen a 9 492 postulantes, cifra que equivale al 32,2 % del total de inscritos y las posiciona como el grupo académico con mayor demanda, mientras que las mujeres postulantes inscritas llegan a 14 260, que corresponde al 51 % del total. Por ello, en esta oportunidad, la Decana de América advirtió a los estudiantes que competirán por una vacante en el área de Medicina Humana lo que deben llevar para rendir el examen este fin de semana. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUE OBJETOS DEBEN LLEVAR LOS POSTULANTES AL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026 DE SAN MARCOS?

Este domingo 15 de marzo se llevará a cabo la última jornada del examen de admisión para el área de Medicina Humana en la Ciudad Universitaria, por lo que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de la Oficina Central de Admisión (OCA), informó que los postulantes deberán llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y el carnet de postulante impreso. Eso no es todo, entre las otras indicaciones que se establecieron figura asistir con prendas como polos o pantalones de buzo, siempre que no tengan adornos metálicos. Frente a ello, se instalarán equipos detectores de metales en las puertas de ingreso, así como la presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima y de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de garantizar la seguridad y transparencia del proceso de admisión.

DOCENTE MEXICANO PUSO A PRUEBA CON UN TORNEO DE CÁLCULO A ALUMNOS DE LA SAN MARCOS

A través de su TikTok oficial, el docente mexicano conocido como Math Rocks llegó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para poner a prueba a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas con un, aparentemente, complicado ejercicio de cálculo. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra a los jóvenes estudiantes reunidos en un amplio auditorio, visiblemente preocupados y con algunas risas que reflejarían nerviosismo por resolver el ejercicio matemático: “dx/ 3sinx+4cosx”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del profesional fue que algunos alumnos tardaban en resolver el planteamiento matemático, por lo que no dudó en titular el clip: “Los hice volar a los de la UNMSM”. Así, hasta el momento el video cuenta con más de 11 mil “Me gusta” y más de 33 mil reproducciones en el aplicativo chino. Por su parte, los seguidores reaccionaron al clip viral y comentaron sobre el cálculo matemático planteado. “Profe para que va a la San Marcos, UNI es la voz, sale al ojo el problema”, “Ya me olvidé el cómo resolverlo” y “En el cole se aprende eso”, escribieron.