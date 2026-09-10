Por Redacción EC

Cuando una persona fallece sin haber establecido previamente quiénes recibirán sus bienes, sus familiares deben recurrir a un procedimiento legal para determinar a los sucesores. En el Perú, esta situación se resuelve mediante la sucesión intestada, mecanismo que permite reconocer oficialmente a quienes tienen derecho a recibir el patrimonio dejado por el fallecido. Realizar este proceso resulta fundamental para ordenar la transferencia de los bienes y prevenir conflictos o desacuerdos entre los posibles herederos. Además, este trámite permite definir de manera formal quiénes conforman el grupo de personas llamadas a recibir la herencia. Para iniciar el procedimiento, es necesario cumplir con determinados requisitos y presentar la documentación solicitada por la autoridad correspondiente. De esta manera, los familiares pueden avanzar en la regularización de los bienes y derechos que dejó el titular fallecido.