El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció una nueva convocatoria nacional dirigida a profesionales técnicos y universitarios de todo el país. Se trata de una oportunidad laboral con más de 13.000 vacantes disponibles bajo la modalidad de locación de servicios, en distintos procesos que se realizarán durante este año.

Esta convocatoria incluye puestos en todas las regiones del Perú y ofrece opciones para diversas carreras profesionales, sin exigir experiencia previa. Las postulaciones son virtuales y estarán abiertas hasta el 19 de octubre de 2025. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PUESTOS SE OFRECEN EN LA CONVOCATORIA DEL INEI 2025?

El proceso principal está enfocado en contratar aplicadores y orientadores para la Evaluación de Desempeño Docente, funciones clave en la ejecución y control de las pruebas del Ministerio de Educación.

En total, se ofrecen 10.935 vacantes, distribuidas en las 25 regiones del Perú. Cada región cuenta con un número específico de plazas, organizadas según las necesidades logísticas locales.

Los seleccionados se encargarán de tareas como el manejo de materiales, la asistencia a los evaluados y la supervisión del cumplimiento de protocolos. Las labores serán presenciales en las sedes donde se aplicarán las pruebas.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS CONVOCATORIAS ADICIONALES DEL INEI?

Además de los puestos mencionados, el INEI lanzó dos procesos complementarios:

Operadores tecnológicos: se buscan 1.190 profesionales o estudiantes del último año de carreras de Informática, Computación, Sistemas o afines. Es necesario acreditar al menos seis meses de experiencia en actividades informáticas y aprobar una capacitación de nivel avanzado. Se valora el uso del DNI electrónico.

se buscan 1.190 profesionales o estudiantes del último año de carreras de Informática, Computación, Sistemas o afines. Es necesario acreditar al menos seis meses de experiencia en actividades informáticas y aprobar una capacitación de nivel avanzado. Se valora el uso del DNI electrónico. Aplicadores para estudiantes con discapacidad: se requieren 1.519 postulantes que sean egresados o estudiantes de los dos últimos años de carreras como Educación Especial, Psicología, Trabajo Social, Comunicación, Enfermería, Medicina, Obstetricia o Tecnología Médica. También pueden participar técnicos o egresados con especialización en educación inclusiva.

Los candidatos deben tener experiencia o conocimiento en atención a personas con discapacidad auditiva (Lengua de Señas Peruana) o con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El plazo de postulación para este grupo vence el 9 de octubre de 2025.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA?

Para participar, basta con ser egresado técnico o universitario de cualquier especialidad. No se exige experiencia previa, aunque haber participado en proyectos anteriores del INEI será considerado favorable.

Los seleccionados serán contratados bajo la modalidad de locación de servicios, lo que significa que el vínculo será civil y no laboral. Las remuneraciones varían según el cargo y la región, y se detallan en los documentos anexos de cada convocatoria. Todos los participantes recibirán capacitación previa, según informa Infobae.

¿CÓMO POSTULAR AL PROCESO DEL INEI?

El trámite es completamente virtual y se realiza desde el portal oficial de convocatorias del INEI. Para inscribirse, los interesados deben:

Ingresar a la sección “Convocatorias Vigentes” del sitio web del INEI. Seleccionar “Evaluación de Desempeño Docente 2025 – Aplicadores y Orientadores”. Descargar las bases regionales y revisar los requisitos y formatos. Completar el formulario en línea y adjuntar los documentos en PDF. Enviar la postulación hasta el 19 de octubre de 2025.

Solo se considerarán las inscripciones completas y dentro del plazo establecido.