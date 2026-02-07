Por Redacción EC

Este 12 de abril, se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026, en la que más de 27 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para los próximos cinco años. De esta manera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer el cronograma para el presente proceso electoral, en la que se fija las fechas y plazos oficiales que deberán respetar tanto los partidos políticos como las entidades del sistema electoral. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¡Cuidado! Crear un RUC con datos falsos ahora puede llevarte hasta 5 años a prisión: mira AQUÍ lo que cambió en la ley
Tramites

¡Cuidado! Crear un RUC con datos falsos ahora puede llevarte hasta 5 años a prisión: mira AQUÍ lo que cambió en la ley

COAR 2026: fecha de inicio de la primera fase de evaluación y cómo consultar listado de postulantes APTOS vía Minedu
Tramites

COAR 2026: fecha de inicio de la primera fase de evaluación y cómo consultar listado de postulantes APTOS vía Minedu

Turista ecuatoriano queda sorprendido: en Lima compró tarjeta del Metropolitano en segundos y compara con Quito: “Parece estar a años luz”
Tramites

Turista ecuatoriano queda sorprendido: en Lima compró tarjeta del Metropolitano en segundos y compara con Quito: “Parece estar a años luz”

¡Infórmate, Perú! Fechas clave de las elecciones 2026: cronograma oficial y qué ocurre en cada etapa
Tramites

¡Infórmate, Perú! Fechas clave de las elecciones 2026: cronograma oficial y qué ocurre en cada etapa